Perugia-Monza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PERUGIA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Perugia-Monza

• Data: venerdì 6 maggio 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (253 del satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Vincere per conquistare il sogno chiamato Serie A: il Monza fa visita al Perugia per l'ultima giornata del campionato di Serie B.

Il Perugia, che ha perso il Derby contro la Ternana nello scorso weekend, vive una stagione con tanti rimpianti, vista la classifica corta.

La formazione di Stroppa ha vinto nell'ultimo turno per 3-0 contro il Benevento grazie alla doppietta di Dany Mota e alla rete di Gytkjaer e adesso le basta vincere per conquistare la promozione in massima serie.

Tutto sul match Perugia-Monza, in questo articolo: dalle formazioni a dove vederla in TV e streaming.

ORARIO PERUGIA-MONZA

La gara tra Perugia e Monza, in programma venerdì 6 maggio 2022, verrà disputata allo stadio "Renato Curi" di Perugia: fischio d'inizio fissato alle ore 20:30.

DOVE VEDERE PERUGIA-MONZA IN TV

Perugia-Monza sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport al canale 253 del satellite. Sarà possibile seguire in TV la gara anche su DAZN tramite l'app scaricabile sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è Helbiz, che rende fruibile il match sulla propria app scaricabile, sempre, sulle moderne Smart TV.

PERUGIA-MONZA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Perugia e Monza sarà visibile in diretta streaming sull'app Sky Go: occorrerà scaricarla su dispositivi mobili o fissi e selezionare l'evento.

Perugia-Monza sarà fruibile anche su DAZN: ci sono due modi, in breve. Scaricando l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Le alternative sono rappresentate da Helbiz Live (su sito o sull'app) o da NOW, servizio di streaming e on demand di Sky, fruibile se in possesso del pass sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire tutti gli aggiornamenti su Perugia-Monza in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete a disposizione tutte le informazioni sugli avvenimenti live della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-MONZA

Alvini in emergenza, con tanti giocatori in dubbio e con Kouan e Olivieri, squalificati. In mediana dovrebbe andare Segre, sulla trequarti Carretta.

Stroppa con l'undici che ha battuto il Benevento: Gytkjaer e Mota in attacco, ma attenzione in formazione alle sorprese Valoti e D'Alessandro dal primo minuto.

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Rosi, Curado, Dell'Orco; Ferrarini, Segre, Burrai, Lisi; Carretta, Santoro; Matos. All. Alvini

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Caldirola, Carlos Augusto; Pereira, Machin, Ciurria, Mazzitelli, Molina; Gytkjaer, Mota. All. Stroppa