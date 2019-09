Perugia-Juve Stabia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Perugia ospita la Juve Stabia nella 3ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Massimo Oddo sfida in casa la neopromossa Stabia di Fabio Caserta nella 3ª giornata del campionato di Serie B. Gli umbri guidano la classifica del torneo cadetto assieme a e Virtus Entella e sono a punteggio pieno con 6 punti raccolti dopo le prime 2 giornate, mentre i campani sono in fondo alla classifica ancora a quota 0 punti assieme a , Trapani e .

Segui Perugia-Juve Stabia in diretta streaming su DAZN

L'avvio della nuova stagione è stato molto positivo per il Grifone, che finora ha vinto tutte le partite ufficiali giocate: in campionato ha superato 2-1 il e 1-0 in trasferta il Livorno, mentre in Coppa sono arrivati un successo per 1-0 sulla Triestina e una vittoria per 2-1 sul dopo i tempi supplementari.

Sicuramente più problematico l'inizio d'anno della formazione di Castellammare, subito fuori dalla al 2° Turno perdendo ai rigori contro l'Imolese, e in seguito battuta due volte in campionato dall' e dal Pisa.

L'attaccante biancorosso Pietro Iemmello è al momento il capocannoniere del campionato di Serie B con 3 reti, mentre l'unico goal finora fatto dalle Vespe porta la firma del guineano Karamoko Cissé. In questa pagina tutte le informazioni su Perugia-Juve Stabia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PERUGIA-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO PERUGIA-JUVE STABIA

La partita Perugia-Juve Stabia è in programma il pomeriggio di sabato 14 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Curi di Perugia. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15.00. A dirigere la gara sarà il signor Alessandro Prontera della sezione di .

Perugia-Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile anche in : sarà sufficiente disporre di una moderna smart tv, oppure collegare al proprio televisore un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora, in alternativa, adoperare strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni.

Gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno seguire la partita Perugia-Juve Stabia anche in diretta streaming su pc e dispositivi mobili tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale di DAZN, nel secondo scaricare e avviare l'apposita app, selezionando successivamente l'evento dal palinsesto.

Subito dopo il fischio finale della partita DAZN mettterà a disposizione on demand per tifosi e appassionati il match integrale e gli highlights con i goal e le azioni più importanti.

Oddo si affiderà al 4-3-2-1 che ha dato finora ottimi risultati agli umbri. Davanti al portiere Vicario, Rosi e Di Chiara dovrebbero agire da terzini, con lo slovacco Gyomber e Angella a formare la coppia centrale. In mediana Carraro agirà da playmaker, affiancato dalle mezzali Dragomir e Falzerano. Davanti il centravanti sarà il bomber Iemmello, supportato sulla trequarti dallo spagnolo Paolo Fernandes e da Capone.

Caserta punterà sul 3-4-2-1. In attaco l'unica punta Karamoko Cissé sarà sostenuta dall'azione sulla trequarti dell'ex e Davide Di Gennaro e da Mallamo. In mediana Elia e Germoni agiranno sulle due fasce, mentre Addae e Calò saranno i due interni. Dietro, con Branduani fra i pali, Vitiello, Tonucci e il danese Troest comporranno la linea difensiva a tre.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella, Di Chiara; Dragomir, Carraro, Falzerano; Paolo Fernandes, Capone; Iemmello.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest; Elia, Addae, Calò, Germoni; Di Gennaro, Mallamo; K. Cissé.