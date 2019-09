Perugia-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Perugia sfida il Frosinone nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

I due campioni del Mondo di 2006, Massimo Oddo e Alessandro Nesta, nonché ex compagni di squadra alla e al , si sfidano nel confronto della 5ª giornata di Serie B fra il e il , due delle formazioni più accreditate per la promozione in a inizio stagione.

Gli umbri sono sesti in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi nelle prime 4 gare, mentre i ciociari hanno finora deluso le attese e si trovano in 14ª posizione con un cammino di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. Nei 6 precedenti fra le due formazioni nel torneo cadetto, conducono i biancorossi con 3 vittorie a fronte delle 2 dei giallazzurri e di un pareggio.

Pietro Iemmello, bomber del Perugia con 4 goal all'attivo, proverà a riprendersi lo scettro di capocannoniere del campionato, che gli è stato 'scippato' da Marconi del Pisa nell'ultimo turno. Per i laziali invece sono 3 i giocatori andati a segno fino a questo momento, tutti con una rete: Dionisi, Paganini e il difensore Capuano. In questa pagina tutte le informazioni su Perugia-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PERUGIA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO PERUGIA-FROSINONE

La partita Perugia-Frosinone si disputerà la sera di martedì 24 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Curi di Perugia. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 21.00. La partita, che sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, sarà la 7ª fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Perugia-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la gara in tv anche attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Mancini.

I clienti DAZN avranno anche la possibilità di seguire la partita Perugia-Frosinone in diretta streaming sui loro dispositivi mobili, come tablet e smartphone, e sul proprio personal computer. Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto, mentre nel secondo basterà collegarsi con la pagina ufficiale del servizio.

Dopo il fischio finale, DAZN metterà a disposizione dei suoi clienti gli highlights della partita e l'evento integrale per la visione on demand.

Oddo punterà sul 4-3-1-2 e opererà un po' di turnover rispetto all'ultima sfida con lo . La coppia d'attacco sarà formata da Iemmello e Falcinelli, con lo spagnolo Paolo Fernandes sulla trequarti. A centrocampo potrebbe riposare il playmaker Carraro: spazio a Balic con Falzerano e Dragomir mezzali. In difesa è ancora indisponibile Angella: al centro sarà confermato Sgarbi accanto a Gyomber, mentre Rosi e Di Chiara saranno i due terzini. Fra i pali giocherà Vicario, arrivato in prestito dal .

Nesta dovrebbe schierare i laziali a specchio rispetto agli avversari e anche lui opererà alcune rotazioni viste le tante partite ravvicinate. In porta ci sarà Bardi, davanti a lui la difesa vedrà Salvi e Beghetto terzini e i due ex rossoblù Ariaudo e Capuano centrali. Sulla mediana Gori farà rifiatare in regia Maiello, al suo fianco giocheranno Paganini e Haas. Sulla trequarti potrebbe essere avanzato Vitale, con Ciano di punta accanto a Trotta. Dovrebbero partire dalla panchina Novakovich e Citro, mentre non è stato convocato Dionisi.

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Balic, Dragomir; Paolo Fernandes; Iemmello, Falcinelli.

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Ariaudo, Capuano, Beghetto; Paganini, Gori, Haas; Vitale; Ciano, Trotta.