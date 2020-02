Perugia-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Perugia affronta l'Empoli nel Monday Night della 25ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Serse Cosmi sfida l' di Pasquale Marino nel Monday Night della 25ª giornata di Serie B. Le due squadre si dividono il 10° posto in classifica con 33 punti: cammino di 9 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte per gli umbri, di 8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte per i toscani.

Segui Perugia-Empoli in diretta streaming su DAZN

Il bilancio nei 13 precedenti fra le due squadre è nettamente favorevole all'Empoli, con 6 vittorie, 6 pareggi e un'unica affermazione biancorossa nella prima gara disputata al Curi il 19 ottobre 1947.

Il Perugia è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre l'Empoli ha riportato un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate in campionato.

Pietro Iemmello è il capocannoniere degli umbri e del campionato di Serie B con 17 reti realizzate, mentre Leonardo Mancuso è il bomber dei toscani con 8 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Perugia-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

PERUGIA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Perugia-Empoli

Perugia-Empoli Data: 24 febbraio 2020

24 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO PERUGIA-EMPOLI

Perugia-Empoli si disputerà la sera di lunedì 24 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Curi di Perugia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 14° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Perugia-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Perugia-Empoli in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Cosmi dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con un tridente offensivo con Falcinelli e Buonaiuto esterni offensivi ai lati del centravanti Iemmello. A centrocampo Carraro agirà da playmaker, con Kouan e Greco mezzali. In porta giocherà Vicario, davanti a lui in difesa Angella e Rajkovic comporranno la coppia centrale, mentre Rosi e Di Chiara agiranno da terzini. Diversi i giocatori indisponibili per infortunio: Benzar, Gyomber, Nzita, Falzerano, Barone, Paolo Fernandes e Capone.

Modulo speculare per Marino. Davanti al portiere Brignoli, in difesa Fiamozzi e Balkovec dovrebbero agire da esterni bassi, con Romagnoli e Maietta a comporre la coppia centrale. In mediana Samuele Ricci sarà in cabina di regia, con Frattesi ed Henderson mezzali. Nel tridente d'attacco La Mantia sarà il centravanti, con Tutino e Mancuso al suo fianco come esterni offensivi. Ai box in tre: Gazzola, Antonelli e Moreo.

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Rosi, Angella, Rajkovic, Di Chiara; Kouan, Carraro, Greco; Falcinelli, Iemmello, Buonaiuto.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, S. Ricci, Henderson; Tutino, La Mantia, Mancuso.