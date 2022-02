Perugia-Crotone dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PERUGIA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Perugia-Crotone

Perugia-Crotone Data: 20 novembre 2021

20 novembre 2021 Orario: 16.15

16.15 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 satellite), Helbiz Live

DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 satellite), Helbiz Live Streaming: DAZN, SkyGo, Helbiz Live

Una certa faticosamente di rimanere aggrappata al treno playoff, l'altra di uscire dalle secche della zona retrocessione. Perugia e Crotone si sfidano con due obiettivi diversi da raggiungere, nonostante all'inizio del campionato fossero entrambe accreditate - specialmente i pitagorici - per una Serie B di vertice.

Segui Perugia-Crotone su DAZN. Attiva ora

Il Perugia è attualmente a metà classifica con 17 punti in 12 giornate, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Sta decisamente peggio il Crotone, in piena zona retrocessione dopo essere caduto dalla Serie A alla Serie B solo pochi mesi fa: la formazione calabrese, da poco passata dalle mani di Francesco Modesto a quelle di Pasquale Marino, ha messo in saccoccia appena 8 punti, vincendo una sola partita su 12 tentativi.

Incostante il cammino del Perugia, che nelle ultime 4 giornate ha conquistato appena una vittoria, 2-1 in casa della SPAL a inizio novembre. Il Crotone, invece, è riuscito solo parzialmente a trarre giovamento dall'arrivo di Marino in panchina, pareggiando in casa contro il Monza dopo 3 sconfitte consecutive.

ORARIO PERUGIA-CROTONE

Perugia-Crotone, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2021/22, è in programma nel pomeriggio di sabato 20 novembre con calcio d'inizio alle ore 16.15, dunque dopo la tranche delle partite delle 14. Il match si giocherà allo stadio Renato Curi di Perugia.

DOVE VEDERE PERUGIA-CROTONE IN TV

Perugia-Crotone sarà visibile in diretta tv sia su DAZN, la cui app è disponibile sulle smart tv, oppure, nel caso di un normale televisore, attraverso dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, ma anche attraverso una console PlayStation 4/5 o Xbox.

Perugia-Crotone sarà inoltre visibile in diretta tv su Sky, che trasmetterà la partita del Curi sul canale Sky Sport Calcio e sul numero 251 del satellite.

Infine, sarà possibile assistere in diretta tv a Perugia-Crotone su Helbiz Live, che come DAZN e Sky ha acquisito i diritti della Serie B. Anche in questo caso l'app della piattaforma è disponibile e scaricabile sulle moderne smart tv.

PERUGIA-CROTONE IN DIRETTA STREAMING

Perugia-Crotone sarà visibile anche in diretta streaming, attraverso varie opzioni: DAZN - o scaricando l'app oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma - SkyGo, il servizio che Sky mette a disposizione degli abbonati, NOW e infine Helbiz Live.

FORMAZIONI UFFICIALI PERUGIA-CROTONE

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Santoro, Lisi; De Luca, Matos. All. Alvini

CROTONE (4-3-3): Festa; Molina, Canestrelli, Paz, Sala; Benali, Vulic, Donsah; Borello, Mulattieri, Kargbo. All. Marino