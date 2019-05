Perugia-Cremonese dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Perugia e Cremonese si giocano i play-off nell'ultimo turno della Serie B. La squadra di Rastelli ha due punti in più rispetto a quella di Nesta.

Ultima giornata al cardiopalma quella che si appresta a vivere la Serie B. Al Renato Curi il di Alessandro Nesta e la di Rastelli si giocano un posto per i prossimi play-off.

I grigiorossi, a quota 49 punti, al momento occupano l'ottavo ed ultimo posto utile per la seconda fase del torneo cadetto. Gli abruzzesi, invece, si trovano a quota 47 punti e per sperare nella 'promozione' al play-off devono non solo vincere ma anche sperare in un passo fasso del di Aglietti contro il .

In Serie B sono 15 i precedenti tra le due squadre: bilancio favorevole ai lombardi con sei vittorie; quattro quelle degli umbri, cinque pareggi. La Cremonese, attualmente, è la squadra con la serie più attuale senza sconfitte in Serie B: 6 vittorie e 4 pareggi.

Il Perugia, invece, nell'anno solare 2019, tra le mura amiche ha ottenuto appena 7 punti: 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. Al momento nessun'altra squadra della serie cadetta ha fatto peggio.

PERUGIA-CREMONESE IN TV E STREAMING

PARTITA Perugia-Cremonese DATA 11 maggio 2019, ore 15 DOVE Stadio Renato Curi, Perugia ARBITRO Giua TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO PERUGIA-CREMONESE

Perugia-Cremonese si giocherà sabato 11 maggio 2019 alle ore 15. La gara si disputerà allo stadio Renato Curi di Perugia.

Perugia-Cremonese verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN sulle smart compatibili con la app o collegando il televisore a un decoder Sky Q, alla PlayStation 4 oppure una conole Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One S).

DAZN trasmetterà Perugia-Cremonese in diretta , la gara sarà visibile su diversi dispositivi: pc, tablet, smartphone e smart tv tramite l'app. L'app è disponibile pure sulle console PlayStation 4 e Xbox One.

La partita sarà disponibile on demand su DAZN anche dopo il fischio finale e gli abbonati al servizio potranno così rivederla integralmente o guardare gli highlights quando vorranno.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, El Yamiq, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Sadiq, Vido.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Arini, Castrovili, Soddimo, Renzetti; Piccolo, Strizzolo.