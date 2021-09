Perugia-Cosenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Perugia sfida il Cosenza nella 4ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PERUGIA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Perugia di Massimiliano Alvini ospita il Cosenza di Marco Zaffaroni nella 4ª giornata del campionato di Serie B. Gli umbri sono attualmente dodicesimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, mentre i calabresi si trovano in 13ª posizione con un cammino di una vittoria e 2 k.o.

Le due formazioni si sono sfidate 12 volte nella loro storia nel torneo cadetto, con un bilancio di 7 pareggi, 3 affermazioni dei Lupi della Sila e 2 vittorie biancorosse. Se il Grifone è reduce da 2 sconfitte di fila fra le mura amiche, il Cosenza viene da 6 k.o. consecutivi nel torneo fuoricasa.

Se scenderà in campo, il giocatore del Perugia Aleandro Rosi taglierà il traguardo delle 50 presenze in Serie B. L'attaccante del Cosenza, Gabriele Gori, miglior marcatore dei suoi, ha trovato il suo primo goal in Serie B nel marzo 2019 proprio contro gli umbri. In questa pagina tutte le informazioni su Perugia-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PERUGIA-COSENZA

Perugia-Cosenza si disputerà nel pomeriggio di sabato 18 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Renato Curi di Perugia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 13ª in Serie B fra le due squadre e sarà diretta dal signor Gianpiero Miele della sezione di Nola, è in programma alle ore 14.00.

Tifosi e appassionati avranno a disposizione varie opzioni per seguire sulle loro tv la sfida di Serie B Perugia-Cosenza. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 256 del satellite).

Il match sarà trasmesso anche da DAZN in diretta streaming, e sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e, sempre attraverso quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara Perugia-Cosenza sarà infine trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle smart tv di ultima generazione.

Con DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà possibile guardare Perugia-Cosenza in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app, e su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Al termine del confronto, inoltre, DAZN darà la possibilità ai suoi utenti di prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore soluzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

Alvini dovrebbe affidarsi ad un 3-4-1-2. In attacco potrebbe essere riproposta la coppia formata da Carretta e Murano, con Matos che potrebbe partire nuovamente dalla panchina. Sulle due fasce agiranno Falzerano a destra e Lisi a sinistra, con Burrai e Segre interni di centrocampo. Dietro, davanti al portiere argentino Chichizola, linea a tre composta da Rosi, Angella e Dell'Orco.

Zaffaroni schiererà il Cosenza con un classico 3-5-2. Fra i pali ci sarà il portiere sardo Vigorito. A protezione della porta difesa dall'ex Lecce, una linea a tre formata da Tiritiello, Vaisanen e Rigione. Situm e Sy presidieranno le due fasce, mentre Palmiero sarà il regista e Carraro e Boultam giocheranno da mezzali. Dubbi in attacco, dove è possibile la conferma della coppia Gori-Caso ma non va escluso a priori l'inserimento dal 1' di uno fra Pandolfi e Kristoffersen al posto di uno dei due.

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Dell'Orco; Falzerano, Burrai, Segre, Lisi; Kouan; Carretta, Murano.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Vaisanen, Rigione; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Sy; Gori, Caso.