Perugia-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Perugia sfida il Cosenza nel Monday Night della 15ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Massimo Oddo sfida il di Piero Braglia nel Monday Night della 15ª giornata di Serie B. Gli umbri sono sesti in classifica con e Virtus Entella con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, i calabresi si trovano al penultimo posto assiema al Trapani a quota 13 con un cammino di 2 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 10 precedenti in Serie B fra le due formazioni, prevalgono i pareggi, ben 6, a fronte di 2 vittorie per parte. Il Perugia arriva da 2 vittorie, fra cui quella nell'ultima giornata contro il , e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, il Cosenza invece ha collezionato una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi di fila nelle ultime 4 gare disputate nel torneo. I biancorossi, inoltre, hanno conquistato gli ottavi di Coppa superando 2-1 il .

Pietro Iemmello con 11 goal realizzati è il miglior marcatore del Grifone e l'attuale capocannoniere del campionato di Serie B, mentre Emmanuel Riviere e Mirko Bruccini sono i giocatori più prolifici dei Lupi della Sila con un bottino di 4 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Perugia-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PERUGIA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Perugia-Cosenza

Perugia-Cosenza Data: 9 dicembre 2019

9 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO PERUGIA-COSENZA

Perugia-Cosenza si disputerà la sera di lunedì 9 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Curi di Perugia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Francesco Fourneau della sezione di 1, è previsto per le ore 21.00. Sarà l'11° confronto fra le due formazioni in Serie B.

Il Monday Night Perugia-Cosenza sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Perugia-Cosenza sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Ricky Buscaglia, con il supporto di Alessandro Budel al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Perugia-Cosenza in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Oddo dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1. Tutti a disposizione a parte Angella in difesa e a Kouan a centrocampo. Davanti al portiere Vicario, nella difesa a quattro Rosi e Nzita dovrebbero essere i due terzini, con Sgarbi e Falasco a comporre la coppia centrale. In mediana Carraro agirà da playmaker, con Nicolussi Caviglia e Dragomir mezzali. In attacco il centravanti sarà il bomber Iemmello, con Buonaiuto e Capone a supporto sulla trequarti.

Braglia punterà sul 4-3-3 e nel tridente d'attacco schiererà il francese Riviere centravanti con Baez e Litteri esterni offensivi. A centrocampo Greco sarà il regista, mentre Bruccini e Sciaudone agiranno da mezzali ai suoi lati. Fra i pali ci sarà Perina, davanti a lui una linea difensiva a quattro con Bittante e Legittimo esterni bassi e Idda e Capela a comporre la coppia centrale. Indisponibili per infortunio Lazaar, Koné, Kanoute e Carretta.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Sgarbi, Falasco, Nzita; Nicolussi Caviglia, Carraro, Dragomir; Buonaiuto, Capone; Iemmello.

COSENZA (4-3-3): Perina; Bittante, Idda, Capela, Legittimo; Bruccini, Greco, Sciaudone; Baez, Riviere, Litteri.