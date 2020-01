Perugia, Colantuono è ad un passo: oggi l'incontro decisivo

Stefano Colantuono sta per fare il suo ritorno in panchina: oggi è fissato l'incontro decisivo con il Perugia, squadra che ha già allenato nel 2004.

Il 2020 del molto probabilmente ripartirà nel segno di Stefano Colantuono: nella giornata di oggi ci sarà l'incontro decisivo fra l'allenatore romano ed il club umbro, rimangono da limare gli ultimi dettagli.

Secondo il 'Corriere dello Sport' l'unica distanza ancora presente fra Colantuono ed i 'Grifoni' non è economica, ma è relativa ai rinforzi considerati necessari dall'ex allenatore di ed per risollevare la stagione del club umbro. Il Perugia si trova attualmente all'ottavo posto in Serie B e, dopo la sosta, è chiamato ad un doppio impegno ad alta difficoltà: prima la sfida di Coppa con il e poi la trasferta di campionato contro il .

Nell'incontro di oggi con Colantuono sarà presente, oltre al patron Massimiliano Santopadre, anche il direttore tecnico Roberto Goretti. Il meeting servirà a sciogliere le ultime riserve e ad iniziare a programmare la stagione dei 'Grifoni': l'annuncio di Colantuono come nuovo allenatore del Perugia potrebbe arrivare già nella giornata odierna. Per l'allenatore romano si tratterebbe di un ritorno, avendo già allenato il club umbro nella stagione 2004/2005.