Perugia-Bari dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Perugia ospita il Bari per la terza giornata di Serie B: tutto sulla sfida, da dove seguire in TV e Streaming alle formazioni.

PERUGIA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Perugia-Bari

Data: 28 agosto 2022

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport (254) e Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live, OneFootball

La ricerca della prima vittoria stagionale passa dal Curi sia per Perugia e Bari che si sfidano per la terza giornata del campionato di Serie B.

La formazione di Fabrizio Castori ha perso all'esordio contro il Palermo e pareggiato per 0-0 contro il Parma: ancora zero reti all'attivo per il Grifone.

Quella di Michele Mignani, invece, ha pareggiato le prime due contro Parma, per 2-2, e Palermo nello scorso turno al San Nicola, per 1-1, con la rete di Cheddira che ha pareggiato quella di Valente.

ORARIO PERUGIA-BARI

La partita tra Perugia e Bari, in programma domenica 28 agosto 2022, verrà disputata allo stadio "Renato Curi" di Perugia: il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE PERUGIA-BARI IN TV

Sarà possibile seguire Perugia-Bari su DAZN, tramite l'app scaricabile su Smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Anche Sky dà la possibilità di seguire la partita in diretta TV, al canale Sky Sport Calcio (254 del satellite): l'alternativa è rappresentata da Helbiz Live, tramite l'app sulle moderne Smart TV.

PERUGIA-BARI IN DIRETTA STREAMING

Perugia-Bari sarà trasmessa in diretta Streaming su DAZN, sull'app della piattaforma o sul sito della stessa: il match potrà essere seguito anche tramite Sky Go, l'app di Sky riservata agli abbonati. Stesso discorso per Helbiz Live, disponibile anche sul sito di Prime Video. La gara potrà essere seguita anche su OneFootball.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-BARI

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Angella; Casasola, Luperini, Kouan, Vulic, Dell'Orco; Olivieri, Melchiorri. All. Castori

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani