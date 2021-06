Perú-Paraguay dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Iniziano i quarti di finale di Copa America: il Perú sfida il Paraguay. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

PERÚ-PARAGUAY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Perú-Paraguay

Perú-Paraguay Data: 2 luglio 2021

2 luglio 2021 Orario: 23.00

23.00 Canale tv: Sky Sport Serie A, Eleven Sports

Sky Sport Serie A, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports, LIVENow

Conclusi i gironi, la Copa America 2021 giunge alla sua fase finale. Iniziano i quarti di finale della competizione per nazionali più importante del Sudamerica, con Perú e Paraguay ad aprire il quadro delle sfide che condurranno verso le semifinali.

Il Perú di Gianluca Lapadula, autore di una notte da ricordare nel 2-2 contro l'Ecuador, ha chiuso al secondo posto il gruppo B, quello del Brasile: si è piazzato dietro i padroni di casa, ma davanti alla Colombia, all'Ecuador e infine al Venezuela, l'unica selezione del raggruppamento già eliminata.

Si è qualificato in anticipo anche il Paraguay, che ha però chiuso al terzo posto nel gruppo A, comandato dall'Argentina: fatale per la Nazionale del Toto Berizzo la sconfitta per 1-0 contro l'Uruguay all'ultima giornata, che ha consentito alla Celeste di mettere la freccia e chiudere in seconda posizione.

La vincente di Perú-Paraguay dovrà affrontare un impegno gravoso in semifinale: sfiderà infatti la vincente di Brasile-Cile, il quarto di finale più lussuoso della Copa America.

In questa pagina tutte le informazioni su Perú-Paraguay: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO PERÚ-PARAGUAY

Perú-Paraguay, primo quarto di finale della Copa America 2021, si giocherà nella tarda serata italiana di venerdì 2 luglio, con calcio d'inizio alle ore 23 (le 18 orario brasiliano). Il palcoscenico della sfida tra la Nazionale di Gareca e quella di Berizzo è l'Estadio Olimpico Pedro Ludovico Teixeira di Goiania, nello Stato di Goias.

Perú-Paraguay sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, che dopo aver trasmesso tutte le partite della fase a gironi della Copa America trasmetterà anche i quarti di finale. Il canale su cui si potrà vedere la partita è Sky Sport Serie A.

Sempre in diretta tv, Perú-Paraguay sarà trasmessa anche dalla piattaforma Eleven Sports, che metterà a disposizione anche la fase a eliminazione diretta dopo le gare dei gironi. Per assistere alla sfida sarà necessario scaricare l'app su una smart tv e sottoscrivere un abbonamento.

Il quarto di finale della Copa America 2021 tra Perú e Paraguay sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati a Sky, ad esempio, potranno assistere alla sfida tramite Sky Go , l'applicazione gratuita scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Perú-Paraguay sarà inoltre visibile in diretta streaming su NOW, servizio live e on demand di Sky attraverso il quale si può assistere anche alle partite della Copa America.

La sfida tra Perú e Paraguay sarà visibile in diretta streaming anche su Eleven Sports: ancora una volta sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma per poi vedere la partita o sul sito o scaricando l'app su pc, tablet o smartphone.

Perú-Paraguay, infine, si potrà vedere anche su LIVENow, piattaforma di streaming che si è aggiudicata i diritti della fase a eliminazione diretta. Sarà possibile assistere al match acquistando il singolo evento.

Formazione tipo per il Perú, che sarà schierato da Gareca con il 4-2-3-1. In attacco, Lapadula sarà sostenuto dal trio di trequartisti formato da Carrillo, Peña e Cueva. In difesa recupera Callens, uscito per infortunio contro il Venezuela ma abile e arruolabile per il quarto col Paraguay. Tapia e Yotun, come sempre, formeranno il duo di centrocampo.

Modulo a specchio per il Paraguay, che però presenta maggiori dubbi di formazione. A partire dalla presenza della stella Almiron, che però non dovrebbe recuperare dopo l'infortunio rimediato contro l'Uruguay. Torna titolare l'ex rossonero Gustavo Gomez, risparmiato contro la Celeste. Dall'inizio anche "Kaku" Romero Gamarra, così come Angel Romero. Davanti uno tra Avalos e Cristian Gonzalez.

PERÚ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Abram, Callens, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Peña, Cueva; Lapadula. Ct. Gareca

PARAGUAY (4-2-3-1): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Arzamendia; Piris Da Motta, Villasanti; O. Romero, Romero Gamarra, A. Romero; Avalos. Ct. Berizzo