Perù-Colombia dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Perù e Colombia di scena nella finale per il 3° posto della Copa America: tutto sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

PERU'-COLOMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Perù-Colombia

Perù-Colombia Data: 10 luglio 2021

10 luglio 2021 Orario: 02.00

02.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 483 del digitale terrestre), Eleven Sports

Streaming: Sky Go, Eleven Sports, NOW, LIVENow

Nella Copa America è stato superato lo scoglio delle semifinali e c'è attesa per vedere chi, tra i padroni di casa del Brasile e l'Argentina, conquisterà la gloria massima. Quella minima, ossia relativa alla consolazione del terzo posto, sarà un discorso tra Perù e Colombia.

I ragazzi di Gareca si sono arresi col minimo scarto (1-0) al Brasile nel turno precedente: Gianluca Lapadula (autore di tre reti in questa edizione del torneo) è rimasto a secco contro Neymar e compagni, e proverà a rifarsi per regalarsi la medaglia di bronzo dopo la delusione per la retrocessione in Serie B col Benevento.

Colombiani sconfitti dall'Argentina ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1 con reti di Lautaro e Luis Diaz: decisiva la serata di grazia del portiere Emiliano Martinez durante la lotteria finale, con i tre tentativi di Sanchez, Mina e Cardona neutralizzati.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Perù-Colombia: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PERU'-COLOMBIA

Perù-Colombia si giocherà sabato 10 luglio 2021 all'Estádio Nacional Mané Garrincha di Brasilia, capitale del Brasile. Calcio d'inizio fissato nella notte italiana alle ore 02:00.

La gara tra Perù e Colombia sarà visibile in diretta tv su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite, 483 del digitale terrestre).

L'alternativa è rappresentata da Eleven Sports: basterà scaricare l'applicazione dedicata su una smart tv e accedere al proprio profilo dopo aver sottoscritto un abbonamento.

Si potrà assistere alla diretta streaming di Perù-Colombia su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e fruibile attraverso l'app scaricabile su pc, smartphone e tablet.

NOW, invece, vi offre il meglio della programmazione dell'emittente satellitare: per poter accedere alla visione dell'evento si dovrà aderire ad una delle offerte proposte dal sito.

Streaming disponibile anche grazie a Eleven Sports attraverso l'applicazione utilizzabile sui dispositivi portatili sopracitati o collegandosi da pc al sito ufficiale, inserendo le proprie credenziali d'abbonamento.

Infine, Perù-Colombia si potrà guardare in diretta streaming anche su LIVEnow, acquistando il singolo evento al costo di 4.99€.

PERÚ (4-3-3): Gallese; Corzo, Ramos, Santamaria, Trauco; Cartagena, Tapia, Yotun; Peña, Lapadula, Cueva. Ct. Gareca

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Borja. Ct. Rueda