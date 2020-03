Perù, arrestato l'ex Newcastle Solano: ha violato l'isolamento dovuto al coronavirus

Nolberto Solano, assistente tecnico della nazionale peruviana, è stato arrestato: si trovava ad una festa con altre persone in una casa privata.

Nolberto Solano, ex giocatore del e attuale assistente tecnico della nazionale peruviana, è stato arrestato a Lima, proprio in Perù. Il motivo? Ha violato l'isolamento imposto per il coronavirus, andando ad una festa in una villa privata.

In Perù al momento la quarantena è stata imposta fino al 12 aprile dalle autorità. Solano sarebbe andata in quella villa per una festa, con molte altre persone. La polizia è intervenuta a seguito di una chiamata effettuata dai vicini, che si sono accorti del "movimento".

La polizia ha trovato Solano, un simbolo del calcio in Perù, in compagnia di molte altre persone. Per entrare gli agenti hanno dovuto scavalcare il muro di cinta, poi oltre a Solano hanno portato via un altro ex calciatore che si trovava con lui, Pablo Zegarra.

I due hanno provato a giustificarsi dicendo di essere stati invitati a cena da un'amica, ma i poliziotti non hanno voluto sentire ragioni. Nella serata di oggi, poi, Solano ha capito l'errore ed ha rilasciato anche delle dichiarazioni di scusa.