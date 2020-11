Perù-Argentina dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Argentina di Messi è di scena in Perù nelle qualificazioni verso i Mondiali 2022: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

PERÙ-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Perù-

Perù- Data: 18 novembre 2020

18 novembre 2020 Orario: 01.30 (orario italiano)

01.30 (orario italiano) Canale : Como Tv

Como Tv Streaming: comotv.com

Il cammino dell'Argentina verso il Mondiale di 2022 passa per il Perù. Nella quarta giornata del girone unico di qualificazione sudamericano, Leo Messi e compagni sfidano la squadra di Ricardo Gareca all'Estadio Nacional di Lima.

L'albiceleste ha aperto un nuovo ciclo con Scaloni in panchina e cavalca una striscia di imbattibilità che perdura dal 3 luglio 2019, anche se nella maggior parte dei casi ha disputato amichevoli. Le gare ufficiali di qualificazone sono iniziate a ottobre: due vittorie - contro e - e un pari contro il il bilancio finora.

Ci saranno diversi giocatori di che potrebbero essere protagonisti: Lautaro Martinez, Papu Gomez, Joaquin Correa, Giovanni Simeone, Rodrigo De Paul, Nicolas Dominguez e Lucas Martinez Quarta per l'Argentina, più l'attesissimo Lapadula, che ha accettato la corte del Perù.

Altre squadre

La situazione di classifica nel girone dopo la terza giornata vede il capolista a 9 punti, con l'Argentina seconda a 7. Il Perù ha soltanto un punto. Peggio han fatto solo Bolivia e , ancora a zero.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Perù-Argentina: dalle formazioni a dove poter seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PERÙ-ARGENTINA

La partita tra Perù e Argentina è in programma per l'1.30 (ora italiana) del 18 novembre 2020. Il match, valido per la quarta giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022, si giocherà all'Estadio Nacional di Lima.

La partita Perù-Argentina non sarà trasmessa da alcun canale televisivo in . Il match sarà visibile soltanto online attraverso Como Tv, che ha acquistato le partite del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2022. La partita sarà quindi visibile collegandosi al sito da una smart TV fornita di browser o da un dispositivo come PlayStation 4, XboX One, Amazon TV Fire Stick o Google Chrome, oppure attraverso il decoder Sky Q.

Perù-Argentina sarà visibile in dretta e on demand su comotv.com. Il sto è raggiungibile attraverso vari dispositivi quali pc, notebook, smartphone e tablet.

La squadra di Gareca dovrà fare a meno di Zambrano e Tapia per squalifica. Araujo e Abram saranno i centrali. Yotun faro del centrocampo, Polo e Cueva interni. Ruidiaz in vantaggio su Lapadula dal 1.

L'Albiceleste dovrà fare a meno di Palacios, uscito malconcio dal match contro il Paraguay. Al suo posto si candida Lo Celso. Il resto dell'undici potrebbe essere confermato, con Lautaro e Ocampos nel tridente con Messi.

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Araujo, Abram, Trauco; Yotun; Carrillo, Polo, Cueva, Flores; Ruidiaz.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Otamendi, Nico Gonzalez; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro, Ocampos.