Perrotta ricorda: "Io trequartista? Fu una genialata di Spalletti"

Simone Perrotta ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', ospite del programma 'Casa Sky Sport'. Il campione del mondo del 2006 ha avuto modo di ricordare ovviamente tanti aneddoti relativi alla sua carriera da calciatore, tra la e la Nazionale.

Ma uno in particolare, che tocca sia la sfera privata che quella professionale, è davvero cuorioso e risale all'estate del 2006, quella dei Mondiali vinti in .

"Mio fratello decise di sposarsi nell'estate del 2006 e un anno e mezzo prima mi chiese quale data avrebbe potuto scegliere. Gli dissi di non farsi troppi problemi perchè sicuramente non sarei andato al Mondiale. Lui per scrupolo scelse l'11 luglio, due giorni dopo la finale. In qualche modo aveva previsto la mia partecipazione e la vittoria della Coppa del Mondo. Ebbe ragione lui, visto che giocai 7 partite in quel Mondiale".