Perotti guida la Roma: col Bologna servono 3 punti da Champions

La Roma prova a ripartire dopo il ko col Sassuolo e sfida un Bologna in forma. Previsti 28000 spettatori: sarebbe record negativo stagionale.

Incostante come sempre, e come sempre incapace di trovare continuità, la prova a ripartire. È il , nell'anticipo del venerdì della ventitreesima giornata di , a frapporsi tra i giallorossi e il desiderio di portarsi da soli al quarto posto della classifica.

La formazione di Fonseca è reduce dal disastroso ko rimediato in casa del . Prima ancora aveva pareggiato il derby ed era stata eliminata dalla Coppa . Un momento poco felice che ha messo in serio pericolo la qualificazione alla prossima : l' è a pari punti e il , pian piano, si è riavvicinato a sole sei lunghezze.

Ad aggiungersi ai problemi della Roma, inoltre, è la squalifica di Lorenzo Pellegrini, espulso a Reggio Emilia: a rimpiazzare il centrocampista romano dovrebbe essere Diego Perotti, favorito su Mkhitaryan e, per l'occasione, schierato da trequartista centrale dietro a Dzeko.

Dovrebbe essere questo uno dei due cambi di Fonseca, intenzionato anche a schierare Kolarov al posto di Spinazzola. Mentre il Bologna, tra squalifiche e defezioni per infortunio, è in emergenza: out i vari Poli, Medel, Sansone e Santander, oltre ai lungodegenti Krejci e Dijks. Davanti ci sarà Palacio, con Barrow titolare sulla sinistra. Occhio ai felsinei, in discreta forma: arrivano da due successi di fila.

A far da contorno sarà un Olimpico tutt'altro che pieno: secondo il 'Corriere dello Sport', dovrebbero essere circa 28000 gli spettatori presenti per assistere al match. Sarebbe record negativo per la Roma in questa stagione: il precedente era stato stabilito contro l'Atalanta il 25 settembre (32000 circa).

Le probabili formazioni di Roma-Bologna:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. MIhajlovic