Perisic si fa male a fine stagione: infortunio al gemello mediale

Piove sul bagnato in casa Inter. Nel successo contro la Sampdoria per 3-0, che non è bastato ai nerazzurri per conquistare lo Scudetto nella volata con il Milan, il centrocampista croato Ivan Perisic ha rimediato un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

Il calciatore nerazzurro si è sottoposto ad esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio. A comunicare l'esito degli accertamenti è stato il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale:

"Ivan Perisic si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio di domenica durante la gara contro la Sampdoria. L'esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra".

In attesa di decidere il proprio futuro, con il rinnovo con l'Inter sempre in bilico e il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il croato dovrà lavorare durante le vacanze per recuperare dall'infortunio ed essere pronto per il ritiro estivo. I tempi di recupero stimati per il ritorno a pieno regime sono di 45 giorni circa.