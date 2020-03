Perisic convince il Bayern, riscatto vicino: 15-20 milioni all'Inter

Il Bayern Monaco è pronto a riscattare Ivan Perisic, che ha convinto lo staff tecnico: l'Inter incasserà una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Un prezioso tesoretto in arrivo per l' di Antonio Conte, che potrà contare sui milioni derivanti dalla cessione definitiva di Ivan Perisic. L'esterno croato sembra infatti aver convinto il , che sembra volerlo riscattare in estate.

Secondo quanto riferito dalla 'Bild', la dirigenza bavarese avrebbe deciso di procedere con l'acquisto definitivo dell'ex nerazzurro, che potrà incassare una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Dopo i primi contatti avvenuti tra le parti emerge infatti la volontà dei tedeschi di risparmiare qualche milione, considerando anche il brutto infortunio alla caviglia avuto dal giocatore durante la stagione in corso.

Una somma che la squadra di Conte potrà investire nuovamente sul mercato durante la prossima sessione: in attesa che le varie competizioni possano riprendere il loro normale svolgimento arriva l'importante notizia di mercato in casa nerazzurra.