Perisic al Bayern, trattativa in chiusura: c'è l'ok di Zhang, visite in settimana

Ivan Perisic è sempre più vicino alla cessione dall'Inter al Bayern Monaco: dalla Cina è arrivato l'ok di Steven Zhang, visite in settimana.

Sembra essere ormai agli sgoccioli l'avventura di Ivan Perisic con la maglia dell'. Il giocatore croato non è partito con la squadra per la sfida con il e ora è arrivata la svolta nella trattativa per la cessione al .

Secondo 'Sky Sport', infatti, dalla il presidente nerazzurro Steven Zhang avrebbe dato il suo ok al trasferimento dell'esterno offensivo croato al club bavarese. A questo punto la trattativa appare molto vicina alla chiusura e già la prossima settimana Perisic potrebbe fare le visite mediche con la sua nuova società.

A breve il servizio completo.