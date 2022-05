Il centrocampista croato, in scadenza con l'Inter il 30 giugno, ha accettato l'offerta del Tottenham di Conte: visite mediche la settimana prossima.

Ivan Perisic ha scelto. Il centrocampista croato, in scadenza di contratto con l'Inter il prossimo 30 giugno, ha deciso di accettare la proposta del Tottenham e di trasferirsi a Londra per continuare la carriera sulle rive del Tamigi alla corte di Antonio Conte, suo ex allenatore dei nerazzurri.

Decisiva una chiamata proprio del tecnico degli Spurs, che ha convinto Perisic a tornare a lavorare con lui. Il nazionale croato è pronto a firmare un contratto biennale e si sottoporrà alle visite mediche la prossima settimana.

L'articolo prosegue qui sotto

Perisic si appresta a lasciare l'Inter dopo sei anni - di cui uno in prestito al Bayern Monaco - con in bacheca uno Scudetto, una Supercoppa Italia e una Coppa Italia e all'attivo 55 goal e 49 assist in 254 presenze tra tutte le competizioni.

Stando a quanto riferisce il 'Guardian', l'Inter - che attendeva una risposta dopo l'ultima proposta di rinnovo presentata al calciatore e al suo entourage - ha già ricevuto la comunicazione di Perisic circa il futuro con la volontà di proseguire altrove.

Perisic rappresenta una priorità per Conte in sede di mercato dopo la conquista della qualificazione alla prossima Champions League. Un'opportunità a parametro zero che l'ex allenatore dell'Inter non ha voluto lasciarsi scappare, convincendo il calciatore croato a sposare il progetto Tottenham e intraprendere la nuova avventura.