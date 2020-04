Perin e l'ipotesi ritiro: "Qualche strana idea mi è venuta in mente"

Mattia Perin ammette di aver preso in considerazione l'idea del ritiro: "Due crociati e due spalle, qualche strana idea l'ho avuta".

Un anno e mezzo passato in sordina all'ombra di Szczesny e con tanti problemi fisici che non gli hanno permesso di emergere: Mattia Perin è tornato in prestito al dopo l'esperienza da dimenticare alla , e in Liguria ha ritrovato quel posto da titolare che gli mancava ormai da diverso tempo.

Il portiere rossoblù ha parlato del momento buio attraversato in Piemonte durante una diretta Instagram con l'amico Luca Toni: c'è spazio anche per una rivelazione 'pesante' e inaspettata.

"Se non puntassi a stare in pianta stabile con la Nazionale smetterei di giocare, perché la mia più grande aspirazione è stare in Nazionale. Quando non sento più quel fuoco lì dentro smetto. Due crociati e due spalle, guarda che qualche strana idea mi è venuta in mente".

Il desiderio di Perin è quello di ritrovare la maglia dell' indossata solo due volte: magari in occasione degli Europei in programma tra un anno, per i quali punta ad essere convocato tra i magnifici 23 del ct Roberto Mancini.