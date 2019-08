Perin e Pjaca verso la permanenza alla Juventus, Paratici: "Difficilmente saranno ceduti"

Mattia Perin e Marko Pjaca, entrambi in fase di recupero dai rispettivi infortuni, dovrebbero restare alla Juventus almeno fino a gennaio.

Maurizio Sarri è stato chiaro: la ha bisogno di cedere. La rosa infatti ad oggi è troppo ampia e riuscire a sfoltirla sta diventando un vero rompicapo per Fabio Paratici.

Lo stesso direttore sportivo, al termine dell'amichevole di Villar Perosa, ad esempio ha ammesso come piazzare due degli esuberi sia molto difficile.

"Perin e Pjaca sono lungodegenti e in questo momento non possono giocare, quindi difficilmente saranno trasferiti in questo calciomercato".

Il portiere, operato alla spalla qualche mese fa, in realtà era stato ceduto al ma non ha superato le visite mediche in ed è ritornato alla base, dove a questo punto dovrebbe restare almeno fino a gennaio prima di trovare un'altra squadra.

Stesso discorso per Pjaca che, dopo essere rientrato dal prestito alla , sta recuperando dopo la seconda rottura del legamento crociato e nei prossimi mesi non potrà scendere in campo.

Entrambi quindi, come anticipato da Paratici, resteranno alla Juventus ma ovviamente non verranno inseriti nelle liste. Liste dalle quali, ad oggi, rischiano però di restare fuori altri tre giocatori: i maggiori indiziati sono Rugani, Matuidi e Mario Mandzukic. Mentre dovrebbero essere inseriti regolarmente Khedira, Dybala e Higuain.

Paratici invece ha confermato l'imminente addio di Luca Pellegrini, arrivato dalla nello scambio con Spinazzola ma destnato a tornare al in prestito.