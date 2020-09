Perin al Genoa anche nel 2020/2021: ufficiale il prestito dalla Juventus

Nuovo accordo tra Genoa e Juventus per la cessione temporanea del portiere: giocherà in rossoblù nella prossima annata.

Conferma tra i pali del per Mattia Perin. Il portiere, infatti, è stato nuovamente ceduto dalla a titolo temporaneo nella squadra in cui si è messo in mostra per la maggior parte della carriera: sarà ancora lui a difendere la porta dei liguri nella prossima annata.

A confermare ufficialmente la cessione è stata la stessa Juventus:

"Anche nella stagione 2020/2021 Mattia Perin giocherà nelle fila del Genoa. E' infatti ufficiale l'acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive dell'estremo difensore da parte della società rossoblu".

Già in giornata il direttore sportivo del Genoa, Faggiano, aveva evidenziato come Perin fosse in arrivo: