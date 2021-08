Pergolettese-Juventus U23 dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Juventus Under 23 esordisce in campionato in casa della Pergolettese: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

17.30 Canale tv: Eleven Sports , 196 Sports, Sky Sport (canale 254)

, 196 Sports, Sky Sport (canale 254) Streaming: Eleven Sports , 196 Sports, Sky Go

La Serie C torna ad appassionare migliaia di tifosi nel fine settimana. Per quanto riguarda il Girone A, figura Pergolettese-Juventus U23 tra le sfide valide per la 1^ giornata.

Nella scorsa stagione la Pergolettese ha chiuso il campionato in 15ª posizione, portando a casa - pur con diversi alti e bassi - la possibilità di disputare anche quest'anno la Serie C.

Risultato migliore per la Juventus U23, che ha conquistato l'accesso ai playoff. Dopo aver battuto per 1-3 la Pro Patria, i bianconeri hanno salutato gli spareggi promozione perdendo per 1-0 contro la Pro Vercelli.

Lo scorso anno, le due squadre si sono affrontate in casa dei gialloblù il 2 dicembre 2020. I bianconeri hanno vinto per 1-3 grazie ai goal di Petrelli, Correia e Del Sole.

In questo articolo troverete tutto ciò che è importante conoscere parlando di Pergolettese-Juventus U23: dagli aggiornamenti per quanto riguarda le formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PERGOLETTESE-JUVENTUS U23

Il match è in programma per domenica 29 agosto 2021, allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Calcio d'inizio fissato per le 17.30.

Pergolettese-Juventus U23 sarà disponibile in diretta su Sky, al canale Sky Sport (numero 254 del satellite), nonchè su Eleven Sports. La gara del primo turno di campionato sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

Da questa stagione, inoltre, la Serie C sarà visibile anche dai tifosi che risiedono all'estero. Una possibilità garantita dalla piattaforma 196 Sports, anch'essa fruibile tramite una Smart Tv di ultima generazione. Match visibile anche su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati mediante l'app scaricabile su pc, smartphone o tablet.

Per assistere alla sfida tra la Pergolettese e la Juventus U23 c'è anche l'opzione streaming, sempre grazie all'app di Eleven Sports (disponibile per pc, smartphone e tablet) e sempre co la sottoscrizione di un abbonamento. Anche 196 Sports può essere visibile sui dispositivi citati in precedenza, garantendo così la visione del match in streaming.

Il racconto di Pergolettese-Juventus U23 ci sarà anche qui su Goal, con una cronaca testuale che inizierà con le scelte dei due allenatori e proseguirà minuto per minuto fino al fischio finale del direttore di gara.

Lucchini dovrebbe schierare la squadra con il 4-3-3, esattamente come contro la Pro Vercelli in Coppa Italia Serie C. Soncin giocherà tra i pali, protetto da una difesa composta da Piccardo, Lambrughi, Lucenti e Villa. In mediana dovrebbe essere confermato il trio con Zennaro, Arini e Perseu. In avanti toccherà a Cancello, con Varas e Vitalucci ai suoi lati.

Anche Zauli non dovrebbe toccare il 4-3-3 con cui ha battuto la Pro Sesto in coppa. Davanti a Israel, linea difensiva a 4 con Poli e De Winter centrali mentre Barbieri e Anzolin sulle fasce. Leone giocherà da playmaker, con Miretti e Sersanti nel ruolo di interni di centrocampo. Attacco affidato al tridente composto da Soulé, Cudrig e Sekulov.

PERGOLETTESE (4-3-3): Soncin; Piccardo, Lambrughi, Lucenti, Villa; Zennaro, Arini, Perseu; Varas, Cancello, Vitalucci. All. Lucchini

JUVENTUS U23 (4-3-3): Israel; Barbieri, Poli, De Winter, Anzolin; Sersanti, Leone, Miretti; Soulè, Cudrig, Sekulov. All. Zauli