Performance Index: Mbappe e Pepe guidano il Team of the Season di Ligue 1

Le star del PSG dominano nella squadra dell'anno, ma ci sono rappresentanti importanti anche dalle altre compagini.

La superstar del ,, è stata nominata Player of the Season della in un galà andato in scena nella capitale francese nella giornata di domenica. Inoltre l'attaccante guida la squadra della stagione Opta di Ligue 1, con un punteggio medio di 94,4 ottenuto nel corso della stagione.

L'attaccante da 32 goal ha goduto di una campagna stellare, staccando gli avversari e i compagni di almeno nove lunghezze.

Opta ha calcolato le prestazioni di ogni giocatore in ogni partita nel corso della stagione dando loro un punteggio di 100 in base alla loro performance statistica. Per ottenerei migliori dell'annata, il punteggio medio delle prestazioni di ogni giocatore viene aggiornato e selezionato il miglior esecutore di ogni posizione.

Non è una sorpresa vedere Mbappe in cima, vista la mole di goal segnati. Senza dimenticare gli assist.

Nonostate l'infortunio al piede, Neymar è il secondo in graduatoria, mentre la grande sorpresa è Nicolas Pepe. L'ala della Costa d'avorio si è affermato come uno dei migliori esterni d'Europa, attirando su di sè l'interesse di grandi club continentali. 22 reti e 11 assist per lui.Il domina anche a centrocampo con Marco Verratti e Julian Draxler a guidare i parigini alla conquista del titolo francese. Il terzetto è chiuso da Maxime Lopez, giocatore del Masiglia.I difensori centrali del PSG Thiago Silva e Marquinhos formano il cuore della linea difensiva, specchio di come i due brasiliano abbiano goduto di un'ottima stagione, anche se è stato il a completare la stagione con la miglior difesa.

Sulle fasce di difesa invece spazio al . Sulla sinistra c'è Ferland Mendy, le cui forti prestazioni offensive all'inizio della stagione hanno attirato l'attenzione di diversi club partecipanti alla . Nel frattempo, Leo Dubois ha avuto una stagione di debutto grandiosa, diventando un colpo da mille e una notte, visto l'arrivo a costo zero dal .



Infine, in porta c'è Walter Benitez, giustamente noto come "The Wall". Ha dovuto lottare per un posto da titolare sotto Patrick Vieira ma una volta inserito in maniera costante dal 1' ha dimostrato tutta la sua bravura.



L'ennesima vittoria del PSG in Ligue 1 si è ovviamente riflessa nella squadra della stagione, ma alcuni giocatori sono riusciti ad unirsi ai campionissimi. Cambierà qualcosa? Appuntamento a maggio 2020.