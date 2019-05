Performance Index: Cornet batte Neymar, è il Ligue 1 Player of the Week

Il brasiliano è stato fuori per larga parte della stagione, con Cornet abile a rubargli la scena al momento del ritorno.

Maxwel Cornet ha segnato una doppietta essenziale nel 3-0 del contro il Marisliga, portando la squadra di Genesio ad un passo dal giocare la .

Il Lione era stato frenato dal 2-2 contro il la scorsa settimana, ma ha approfittato di una scivolata del venerdì per distanzare i biancoverdi di quattro punti a sole due giornate dal termine.



Cornet si è spinto in avanti fino ad essere il miglior giocatore in nel Performance Index, una misura creata da Opta che segna la performance di ogni giocatore su una scala da 1 a 100.



Gli è stato dato un punteggio di 96.9 nel Performance Index, mentre il compagno di squadra Anthony Lopes è entrato nella Top 10 in nona posizione grazie al suo punteggio di 88.3.

Nel frattempo, l'esibizione di Faycal Fajr con il è stata fondamentale all'altra estremità della classifica. Il centrocampista del ha dato una bella prestazione in mezzo al campo, ma è stato il suo fantastico goal su calcio di punizione che lo ha distinto dal resto.Gli sforzi di Moussa Doumbia per il non sono stati sufficienti per aiutare la sua squadra ad evitare la sconfitta, anche se è stato classificato come il 10° miglior giocatore della settimana.A completare i primi tre questa settimana è la superstar del , Neymar. Con Kylian Mbappe squalificato, il brasiliano, che ha giocato la sua ultima partita della stagione Ligue 1 prima dell'inizio di una squalifica, è stato esplosivo in una squadra che per il resto era deludentemente a corto di idee.Nelle prime fasi di quella partita, l'ala dell'Angers Flavien Tait ha minacciato di scalzare il giocatore più costoso del mondo. Ha insistentemente offerto una minaccia sulla sinistra, ma quando ha finalmente battuto Gianluigi Buffon, era troppo tardi per salvare la situazione.Tait, probabilmente al passo d'addio quest'estate, si è classificato sesto in classifica.

Tra di loro due giocatori del , con il portiere Tomas Koubek e l'attaccante Ismaila Sarr che si sono piazzati rispettivamente quarto e quinto.Entrambi i giocatori sono stati decisivi, Koubek ha salvato un rigore, mentre Sarr che ha realizzato un goal nell'1-1 finale.Una prestazione combattiva del centrocampista del , Lebogang Phiri lo ha visto terminare in classifica in ottava posizione: una magra consolazione dopo la retrocessione. L'ultra-versatile Renaud Ripart completa infine la Top 10.