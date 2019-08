Perde la scommessa: Reguilon ha rischiato un tatuaggio assurdo

Convinto di non segnare, Reguilon aveva scommesso di tatuarsi una particolare frase in caso di goal: l'1-0 è suo, ma non si tatuerà.

Una scommessa è una scommessa, ma a volte può cambiare in corsa. Lo sa bene Sergio Reguilon, difensore del in prestito al , che alcuni giorni fa ha deciso di accettare la proposta di Ibrai Llanos, celebre commentatore spagnolo di eSports. Scommessa persa, ma la penitenza sarà diversa rispetto all'origine.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Reguilon voleva vedere a tutti i costi l'amico in tribuna nella prima gara di tra il Siviglia ed , in quel di . Tanto che in una conversazione via smartphone, poi pubblicata dagli stessi protagonisti, il difensore spagnolo evidenziava di essere pronto a fare qualsiasi cosa in caso di goal con Llanos sugli spalti.

Quest'ultimo non si è lasciato sfuggire l'occasione, chiedendo a Reguilon di tatuarsi sulla gamba la frase 'Ibai non ha le orecchie' (Ibai no tiene orejas), virale proprio grazie al commentatore. Come è andata a finire? Il Siviglia ha battuto l'Espanyol 2-0, con primo goal stagionale proprio del nuovo arrivato.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo la rete dell'amico, Llanos ha mostrato via twitter il patto con Reguilon e ha dimostrato di essere allo stadio: il classe 1996 ha scherzato su quale coscia dovesse farsi il tatuaggio, ma alla fine, tramite Carrusel Deportivo, ha evidenziato di non essere pronto ad andare avanti.

Reguilon, che aveva accettato la scommessa sicuro di non segnare, opterà per altro: