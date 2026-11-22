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La sorpresa è servita: Nick Woltemade non gioca Juventus-Venezia. Non dall'inizio, almeno. Anche se il centravanti tedesco aveva sempre fatto parte delle scelte di partenza di Luciano Spalletti nelle ultime partite, sia in campionato che in Europa League.

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La Juve ha diramato la propria formazione di partenza per la sfida contro i lagunari di Davide Nicola, gara che si giocherà a mezzogiorno e mezzo all'Allianz Stadium. E il nome di Woltemade, appunto, non è presente.

Non solo: in difesa non compare nemmeno quello di Jhon Lucumí. Non sarà dunque il colombiano a far coppia con Bremer davanti a Vicario.

LA FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

Così Spalletti ha deciso di schierare la Juventus dal primo minuto contro il Venezia:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

PERCHÉ WOLTEMADE NON GIOCA JUVENTUS-VENEZIA

Sorprendente l'esclusione di Woltemade dall'undici di partenza dalla Juventus: al suo posto Spalletti ha deciso di inserire Zhegrova nel ruolo di esterno destro, con Kolo Muani riportato a fare il centravanti nonostante il francese avesse dato segnali di risveglio proprio sulla fascia.

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Non risultano problemi fisici per Woltemade, che non a caso è stato convocato e parte regolarmente dalla panchina: si tratta dunque di una scelta tecnica da parte di Spalletti, che ha optato per un cambiamento in attacco e per una sorta di ritorno all'antico, con Kolo Muani rimesso appunto a fare il 9.

Woltemade, per la cronaca, non è stato nemmeno convocato da Klopp per le due partite di Nations League di metà mese. E dunque una sua esclusione era difficilmente ipotizzabile alla vigilia. Il tedesco potrà comunque entrare a gara in corso.

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PERCHÉ LUCUMÍ NON GIOCA JUVENTUS-VENEZIA

Che Lucumí non partisse titolare in Juventus-Venezia, al contrario, era più facile da intuire. L'ex centrale difensivo del Bologna, non a caso, è stato in ballottaggio con Kelly nei giorni precedenti la partita, e alla fine ad avere la meglio è stato l'inglese.

A differenza di Woltemade, del resto, Lucumí è andato in Nazionale. Di più: si è sobbarcato un viaggio internazionale giocando un paio di amichevoli contro il Cile, entrambe da titolare. Il suo rientro a Torino è avvenuto in extremis, come accade spesso ai calciatori sudamericani, e per questo Spalletti ha deciso di non puntare su di lui dall'inizio.

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Così come Woltemade, comunque, anche Lucumí siede inizialmente in panchina e anche lui potrà rappresentare un'arma per Spalletti a partita in corso.