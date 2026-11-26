Fuori sia Woltemade che Kolo Muani dalla formazione titolare della Juventus in Europa League contro l'Omonia.
Quella che affronta l'Omonia Nicosia in Europa League, è una Juventus praticamente inedita nel suo undici di partenza.
Fuori sia Kolo Muani che Woltemade, ma anche altri due titolari bianconeri come Bremer e McKennie.
CHANCE PER EKHATOR, TORNA COINCEICAO
Spalletti aveva annunciato nella conferenza della vigilia che Ekhator avrebbe avuto minutaggio. E così è stato.
L'ex Genoa è stato scelto come riferimento centrale dell'attacco, con Conceicao (al rientro da titolare dopo l'infortunio) e Boga ai suoi lati.
Rimangono dunque in panchina per scelta tecnica sia Woltemade che Kolo Muani, oltre che Alajbegovic. Un'occasione per Spalletti di gestire le energie e testare le capacità di Ekhator di poter determinare in questa Juventus.
PANCHINA PER MCKENNIE E BREMER
Nessun infortunio nemmeno alla base delle esclusioni dall'undici titolare di McKennie e Bremer.
Al posto dello statunitense spazio per Sarr, in difesa giocano Gatti e Lucumì nel terzetto di centrali con Kelly.
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