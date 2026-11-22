Condividi Segui GOAL su Google

Nick Woltemade ha segnato. E ha segnato pure Randal Kolo Muani. La domenica della Juventus, almeno dall'intervallo in poi dopo un primo tempo da dimenticare, è stata bestiale anche per questo motivo: entrambi gli attaccanti, così chiacchierati e così criticati, hanno convinto.

Pubblicità

E poi c'è l'episodio accaduto in occasione del calcio di rigore del 3-0, quello che lo stesso Kolo Muani si è guadagnato (fallo dell'ingenuo Halhal) e ha realizzato. Dopo che Woltemade gliel'ha gentilmente concesso, però.

COS'È ACCADUTO

Proprio Woltemade, in attesa che l'area del Venezia venisse liberata dai giocatori di Nicola e l'arbitro Arena desse l'ok per la battuta del rigore, si è portato sul dischetto con il pallone in mano. Sembrava che il penalty dovesse calciarlo lui, insomma. Ma così, alla fine, non è stato.

Il tedesco in un secondo momento ha consegnato la palla tra le mani di Kolo Muani. Un gesto apprezzato dall'Allianz Stadium, con tanto di applausi. L'ex attaccante di PSG e Tottenham, che come detto il rigore se l'era guadagnato, si è così portato sul dischetto degli 11 metri spiazzando freddamente Stankovic.

Secondo DAZN, Woltemade aveva già preso la propria decisione. McKennie gli ha chiesto se sarebbe stato effettivamente lui a calciare il rigore e il compagno gli ha risposto di no, prima di porgere la palla a Kolo Muani.

"ERA GIUSTO CHE LO CALCIASSE LUI"

Rimasti sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium dopo la partita, sia Kolo Muani che Woltemade hanno parlato anche dell'episodio del rigore in un'atmosfera assolutamente rilassata.

Argomenti correlati

Juventus Partite Juventus vs Omonia Nicosia Sky Sport Guarda in diretta su Sky Sport NOW

"È stato un bel regalo da parte di Woltemade", ha sorriso l'attaccante francese.

"Ma è qualcosa di normale, la scorsa volta è stato lui a farlo - ha ribattuto Woltemade - Oggi gli ho restituito io il favore. Ma non sono un bravo ragazzo, non è una cosa fine a sé stessa: lo faccio per la squadra. In quel momento era giusto che lo calciasse lui".

Pubblicità Pubblicità

L'EPISODIO COL RENNES

Un episodio contrario si era verificato in Juventus-Rennes di Europa League, un mese fa esatto. Il 22 ottobre, nel 2-2 contro i francesi, era stato Kolo Muani a prendere in mano la palla e a porgerla a Woltemade.

In quell'occasione il tedesco si era dunque presentato in un secondo momento sul dischetto. E, proprio come Kolo Muani contro il Venezia, aveva freddamente trasformato il penalty, concesso in quel caso per un fallo di mano in area dell'ex romanista Reynolds.

Getty Images

Pubblicità Pubblicità

CHI È IL RIGORISTA DELLA JUVENTUS

Il rigorista della Juventus continua comunque a essere Woltemade, a segno dagli 11 metri anche contro il NEC in Europa League. Ma sono gerarchie mutevoli e volubili. Come l'ex attaccante del Newcastle e il "gemello" Kolo Muani, del resto, hanno ampiamente dimostrato nel poker al Venezia.