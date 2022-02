Perchè il Villarreal è soprannominato Sottomarino Giallo?

E' tra i soprannomi di squadre spagnole più riconosciuti. Nonostante il Villarreal giochi nella massima serie spagnola e abbia vinto il primo trofeo importante solamente nel 2021, la squadra di Vila-Real è conosciuta ovunque come il 'Sottomarino giallo'.

Campione dell'Europa League 2020/2021, la squadra che gioca le proprie gare interne allo Stadio della Ceramica, aveva stupito a inizio millennio per la conquista di due Copa Intertoto di seguito, ma soprattutto per aver raggiunto la semifinale di Champions del 2006

VILLARREAL-SOTTOMARINO GIALLO: IL MOTIVO

Submarino Amarillo in spagnolo, Submarí Groguet in valenciano, il Villarreal è chiamato in questo motivo da decenni per il colore della maglia adottato negli anni '40, ma ovviamente anche per la celeberrima canzone dei Beatles, pubblicata nel 1966 all'interno dell'album Revolver, la settima fatica in studio della band britannica.

In che modo i Beatles e il Villarreal sono venuti a contatto? Non per la vicinanza al mare, ma per quanto accaduto nel 1967/1968, quando la squadra lottava per la promozione in terza serie spagnola. Il pezzo ebbe grande fortuna proprio nel 1968 in virtù dell'uscita al cinema dell'ononimo film d'animazione Yellow Submarine, con protagonisti John, Paul, George, Ringo e la loro musica.

Una delle gare della quarta serie vide i tifosi del Villarreal ascoltare la canzone dei Beatles e cominciare a cantare sulle note di Yellow Submarine il testo 'Amarillo es el Villarreal/amarillo es/amarillo es', ovvero ' il Villarreal è giallo, è giallo, è giallo'.

Il giallo venne tra l'altro scelto per caso, come spesso accade all'inizio della storia di un club calcistico: negli anni '40, precisamente nel 1947, il figlio del presidente del club venne inviato a Valencia, che disponeva di maggiori attività commerciali, per i ricambi delle maglie. Le toppe bianche non erano disponibili, a differenza di quelle gialle. Pian piano tifosi e club si abituarono, mantenendo la nuova colorazione per fare la storia.