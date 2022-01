L'errore di Serra in Milan-Spezia: perché il VAR non poteva intervenire

Il 'giorno dopo' è quello delle analisi e dei dibattiti a freddo: Milan-Spezia è ancora il tema principale delle discussioni calcistiche in Italia, per via della direzione arbitrale di Serra.

Sia l'arbitro che i vertici dell'AIA si sono scusati con il club rossonero per l'errore commesso durante il match di San Siro che ha, di fatto, non permesso alla formazione di Stefano Pioli di passare in vantaggio nel recupero.

Se l'allenatore rossonero ha parlato, nel post-partita, di "torto subito" che ha fatto calare la concentrazione, sui social in molti si sono chiesti come mai non sia intervenuto il VAR a chiarire le dinamiche dell'azione.

MILAN-SPEZIA: I MOTIVI DELLE PROTESTE

Riepilogando: nel recupero, Rebic viene contrastato appena fuori dall'area di rigore, servendo un compagno smarcato poco più avanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Serra fischia il fallo sullo stesso Rebic, ma lo fa proprio al momento della conclusione vincente di Messias, che aveva raccolto il pallone dopo il servizio del compagno. Si scusa e condede calcio di punizione, tra le proteste generali.

MILAN-SPEZIA: PERCHÈ NON È INTERVENUTO IL VAR

Oltre alla mancata concessione vantaggio, principale tema di discussione ed errore vero e proprio (pur essendo a discrezione del direttore di gara), c'è che il fischio dell'arbitro ha praticamente annullato l'azione successiva.

Pertanto, tutto ciò che è venuto dopo il fischio non è analizzabile, né in alcun modo può essere corretto dal VAR: insomma, non può intervenire. Si può parlare di errore tecnico? No: si tratta di un'errata interpretazione della dinamica dell'azione da parte del direttore di gara.