Perché L'UEFA non ha ancora sospeso Champions ed Europa League?

Mentre Liga e Serie A decidono per la sospensione del campionato e Ligue 1 e Bundesliga optano per le porte chiuse, in Europa si gioca.

, ferma. Primo campionato europeo a prendere tale decisione. In mezzo le porte chiuse della , della , di svariate altre nazioni decise ad adottare tale provvedimento in seguito a pochi, o tanti, casi di coronavirus. Anche la dice stop al torneo. Le competizioni sotto l'egida dell'UEFA, però, non si fermano.

Come già evidenziato dal decreto governativo, se il calcio in è sospeso, non lo è però quello organizzato dagli organismi internazionali come l'UEFA. Se la non fosse in quarantena, avrebbe potuto dunque giocare contro il . Se non ci fossero stati i blocchi aerei con la , l' avrebbe potuto ospitare il e la il .

PERCHE' CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE CONTINUANO?

La UEFA non ha intenzione di bloccare nell'immediato le proprie competizioni, dunque l'andata degli ottavi di finale di prevista nella giornata di giovedì 12 marzo si svolgerà regolarmente. Il motivo? La riunione per decidere se sospendere il tutto avverrà solamente il 17:

"Alla luce dei continui sviluppi della diffusione del Covid-19 in Europa e la nuova analisi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UEFA ha oggi invitato i rappresentati delle 55 associazioni, con i vertici dell’ECA, delle leghe europee e una rappresentativa dalla FIFPro, a partecipare a una videoconferenza martedì 17 marzo per parlare della risposta del calcio europeo all’emergenza. Le discussioni includeranno tutte le leghe domestiche e le competizioni europee, incluso . Nuove comunicazioni verranno fatte dopo il vertice".

EUROPA LEAGUE E CHAMPIONS VERRANNO SOSPESE?

Molto probabile. Salterebbe dunque anche - , prevista il 18 marzo, tra l'altro in teoria già in dubbio causa voli bloccati tra Italia e Spagna. Non è da escludere neanche un rinvio dell'Europeo previsto a giugno, visto che uno stop di Champions ed Europa League dovrebbe per forza portare ad uno slittamento del torneo continentale per mancanza di date disponibili.

QUALI GARE SI GIOCHERANNO PRIMA DELLA RIUNIONE UEFA?

L'andata degli ottavi di Europa League: sei sfide regolarmente previste, tranne le già citate Siviglia-Roma e Inter-Getafe. Si giocheranno a porte chiuse LASK- , - , - e Francoforte- . - e Istanbul-Copenaghen dovrebbero invece giocarsi a porte aperte.