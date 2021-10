Perchè i tifosi del Barcellona sono soprannominati cules?

Da oltre un secolo i fans blaugrana hanno un curioso soprannome che deriva dalle troppe persone presenti nel primo stadio.

Blaugrana, catalani, ma non solo. Quando si parla di tifosi del Barcellona, si parla anche di 'cules'. Una definizione vecchia di decenni per i fans di una delle due squadre più importanti di Spagna, in contrapposizione con i Blancos, Merengues, Galacticos del Real Madrid.

I tifosi del Barcellona sono chiamati cules per un motivo quai banale, osservando lo stesso nome: quello che ci si aspetterebbe analizzando il soprannome è effettivamente quello a cui tutti pensano ad un proprio sguardo al nomignolo dei blaugrana.

CULES-BARCELLONA, IL MOTIVO

Siamo all'inizio dello scorso secolo, nel vecchio millennio. Il Barcellona gioca le gare interne al Calle de la Industria, impianto da 6000 persone lontano anni luce dalla magnificenza del Camp Nou, l'impianto calcistico più grande d'Europa e casa dei catalani.

Tanti, troppi, tifosi del Barcellona partecipavano alle gare del club: questi si arrampicavano attorno alle mura del campo, sedendosi su di essi, per assistere alle prestazioni del club fino al 1922, anno in cui avvenne il trasferimento al Camp de Les Corts, impianto da 60.000 spettatori.

Le persone che passavano attorno allo stadio, potevano osservare distintamente i... didietro dei tifosi. Da quel momento i fans del Barcellona vennero chiamati "Culers" in Catalano o "Culés" in Castellano, ovvero, semplicemente, 'quelli che mostrano il sedere'.