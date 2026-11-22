Condividi Segui GOAL su Google

Sorride, Nick Woltemade, con il pallone in mano: ci gioca un po', poi sorride ancora. Gli si avvicina Randal Kolo Muani e glielo cede: non c'è stata alcuna discussione tra i due, nessun dibattito. Nessuna contesa. Il tedesco della Juventus aveva già da diversi minuti praticamente risolto tutta la partita contro il Venezia, quasi da solo. Poteva non far felice un compagno ancora alla ricerca della chiave giusta per la sua stagione?

Pubblicità

Se bastasse questo a definire un giocatore, probabilmente sarebbe uno dei più forti al mondo. Ma c'è dell'altro. Quando Kerim Alajbegovic si tocca la tibia con più di una smorfia di dolore, e dopo aver chiesto il cambio, Woltemade corre a vestirsi: mostra tutta la voglia di essere inserito in una partita che avrebbe dovuto vederlo, forse, scendere in campo dal primo minuto. Così non è stato, e forse la risposta sta nella domanda che ci siamo posti: perché sul tedesco continuano a esserci tutti questi dubbi?

I DUBBI DI SPALLETTI SONO GIUSTI?

Alla vigilia della sfida contro il Venezia a Luciano Spalletti è stato chiesto proprio di Woltemade, e nella sua risposta c'è molto dei preconcetti relativi al tedesco: "Non ha quell'impatto fisico che potrebbe far vedere per l'altezza e la stazza che ha". Ora, parlarne dopo la partita contro i lagunari è semplice: l'attaccante entra, segna dopo pochi minuti, serve un assist a Koopmeiners e cede il pallone del rigore a Kolo Muani. Vedendola così potrebbe sembrare semplice sostenere che le ragioni di Spalletti siano infondate, ma nella stessa conferenza l'allenatore di Certaldo offre un'altra chiave di lettura.

"È uno che diventa abbastanza energico oltre che tecnico quando è nel traffico, nello stretto": ha ragione. Woltemade è anche questo, ma allora perché non gioca con continuità? Perché, ad esempio, la Juventus non scende in campo sempre con un assetto offensivo che sembra funzionare? Qui torniamo indietro, alla sua esperienza al Newcastle.

WOLTEMADE È TROPPO PREVEDIBILE?

Eddie Howe, ex allenatore di Woltemade al Newcastle, è stato sempre piuttosto chiaro sulle potenzialità dell'attaccante tedesco, mettendo in luce anche le problematiche legate al suo gioco.

"Le altre squadre stanno imparando a conoscerlo: questa è la sua più grande sfida. Le squadre capiscono il suo gioco e le sue intenzioni, quindi deve trovare altri modi per segnare", ha affermato l'ex tecnico dei Magpies a febbraio. Lo ha detto sottolineando che, forse, ci si era un po' illusi dopo il suo impatto con il calcio inglese. E anche qui troviamo i concetti espressi da Spalletti: "Si sta lentamente abituando alla Premier League: il ritmo, l'intensità e la fisicità". Ricorda qualcosa questa frase di Howe?

Juventus Partite Juventus vs Omonia Nicosia Sky Sport Guarda in diretta su Sky Sport NOW

COSA DEVE FARE WOLTEMADE PER ESPLODERE DEFINITIVAMENTE?

Se Howe e Spalletti sostengono la stessa cosa, ovvero che Woltemade debba migliorare anche dal punto di vista fisico, un motivo ci sarà: poi si può discutere dell'attualità. Il tecnico di Certaldo ha spiegato che contro il Venezia ha schierato Kolo Muani perché ha bisogno anche di lui al centro dell'attacco viste le tante partite in calendario.

Statisticamente parlando, comunque, è arrivato il secondo centro consecutivo in Serie A (sono cinque in tutto in stagione). Ma i goal non bastano per convincere tutti che il tedesco abbia risolto i dubbi di molti: non basta neanche lavorare per la squadra, sia dal punto di vista simbolico (il pallone ceduto al francese sul rigore) che concreto. Citando Howe, ancora una volta, "c'è molta strada ancora da fare". Ma questo lo sa anche Woltemade.