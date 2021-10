Perchè lo stadio del Manchester United si chiama Old Trafford e Teatro dei Sogni?

E' il secondo impianto d'Inghilterra per capienza, con una storia centenaria: i motivi del nome e del soprannome.

E' uno degli stadi più importanti d'Inghilterra e del mondo intero. L'impianto che ospita le gare del Manchester United, l'Old Trafford, ha visto al suo interno alcuni dei più grandi campioni della storia vincere e alzare trofei, dalla Champions League alla Premier.

La sua leggenda è lunga più di cento anni, vista la sua inaugurazione nel 1910: ha sempre ospitato le partite del Manchester United dalla sua costruzione, erede degli impianti utilizzati dai Red Devils a fine '800 e inizio '900, ovveor il North Road e il Bank Street.

TEATRO DEI SOGNI: IL MOTIVO

In originale The Theatre of Dreams, è chiamato così per merito della leggenda sir Bobby Charlton, insieme a Cristiano Ronaldo, Giggs e Scholes tra i più grandi campionti di sempre del Manchester United, se non il più grande. Ha poco meno di 75.000 posti, il secondo stadio più grande d'Inghilterra dopo Wembley.

Per Charlton non poteva esserci un nome più appropriato per lo stadio del suo Manchester United, considerati gli innumerevoli titoli vinti per la gioia dei fans: tra questi la Champions League.

PERCHÉ OLD TRAFFORD?

La Greater Manchester, città metropolitana, conta dieci municipi, tra cui Manchester e Trafford. Proprio in quest'ultimo borgo di 230.000 persone è situato lo stadio del Manchester United. Più precisamente, l'Old Trafford è stato costruito proprio a Old Trafford, quartiere vecchio di Stretford, il principale della città, da cui l'impianto prende nome.