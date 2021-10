Perchè la squadra di San Pietroburgo si chiama Zenit?

Più dei club di Mosca, dallo Spartak al CSKA, la squadra più famosa di Russia è divenuta lo Zenit di San Pietroburgo.

San Pietroburgo, città magica della Russia che ha ospitato alcuni dei romanzi più importanti della storia. Ricca di fascino, cultura e ovviamente sport, visto e considerando come la squadra probabilmente più importante del decennio, lo Zenit, provenga da lì.

Non è comune chiamare la squadra con il nome della città di origine come nel caso di tante colleghe. Per la maggior parte dei tifosi si chiama semplicemente Zenit o al massimo con il nome completo, Zenit San Pietroburgo. Linguaggio comune divenuto routine nel mondo del calcio,

COSA SIGNIFICA ZENIT

La città, che venne chiamata per un periodo Pietrogrado e dunque Leningrado a inizio '900, ha ospitato il club nato nel 1925 con il nome di Krasnaja Zarja Leningrado, per poi divenire Zenit Leningrado e infine nel 1991 Zenit San Pietroburgo, l'attuale denominazione.

Diverse squadre russe di pallavolo, calcio e basket, solo per citare le più importanti, utilizzano Zenit nel loro nome: il motivo è che questo significa colmo, punto culminante. Tecnicamente, è il punto in cui la verticale passante per un punto della superficie terrestre incontra la sfera celeste.

In parole povere, significa raggiungere il cielo o il culmine. Diversi veicoli di lancio spaziali hanno assunto tale denominazione in Unione Sovetica prima e in Ucraina poi.

LA CASA DELLO ZENIT

Санкт-Петербург, o semplicemente Stadio di San Pietroburgo, è l'impianto che ospita le partite dello Zenit. Quasi 70.000 posti per uno delle case calcistiche più importanti e costose d'Europa (1 miliardo di euro per la costruzione), che ha ospitato sette incontri a Euro 2020 e le gare di Champions tra i padroni di casa e la Juventus, il Chelsea e il Malmo nel 2021/2022.