Perché il simbolo della Juventus è una zebra?

Impossibile non pensare alla Zebra quando si parla della Juventus: i motivi della scelta da parte della società.

Come Roma, Lazio e Inter, alcune delle più grandi squadre italiane, anche la Juventus ha un animale simbolo che la rappresenta. Ovviamente, sembra anche superfluo dirlo, questo è la Zebra: il mammifero è da decenni collegato alla formazione piemontese.

Negli anni la zebra è via via finita sempre più spesso nei loghi della Juventus, che lo hanno reso così un vero e proprio simbolo insieme ai soprannomi di Madama e Vecchia Signora e ovviamente ai colori bianconeri con cui è iniziata la storia.

JUVENTUS-ZEBRA, IL MOTIVO

Per ovvi motivi, la Juventus ha una zebra come simbolo. Le strisce dell'animale della famiglia delle Equidae sono del resto bianconere e ricordano la maglia scelta da Madama per giocare in Italia prima, in Europa poi e dunque in tutto il mondo.

Lo stemma creato nel 1929 e utilizzato fino al 1931 fu il primo ad utilizzare una zebra rampante in colori bianconeri, con gli stessi tutto attorno, ma posti in maniera diversa. Questa verrà sostituita dal toro rampante nei loghi successivi, rimanendo secondaria ma comunque estremamante ancorata al mondo di Madama.