Perchè il Real Madrid si ritira per Mbappè?

Mbappè giocherà con Messi e Neymar nell'annata 2021/2022, niente Real: il futuro, tra rinnovo e addio.

Dopo diversi tentativi infruttuosi, alla fine il Real Madrid non acquisterà Kylian Mbappè dal PSG. Troppo elevata la richiesta da parte dei parigini e niente da fare per il team di Ancelotti, che a meno di sorprese sul gong di calciomercato, non porterà il fuoriclasse transalpino nella capitale.

Mbappè sarà dunque al fianco di Neymar e Messi per l'annata 2021/2022, così da formare un attacco atomico per puntare alla Ligue 1 e ovviamente alla tanto desiderata Champions League, ancora assente nella bacheca del PSG.

MBAPPÉ RIMANE AL PSG: I MOTIVI

Nonostante il Real Madrid volesse acquistarlo, nonostante Mbappè premesse per l'addio, i Blancos non sono potuti andare oltre. Diverse le motivazioni che non portano il gioocatore alla corte di Ancelotti sul gong di calciomercato. E' un arrivederci.

Il destino di Mbappè, infatti, sembra segnato: giocherà comunque nel Real Madrid, ma in futuro: in scadenza nel 2022, l'ex Monaco non ha intenzione di rinnovare con il PSG. Ha rifiutato diverse proposte di prolungamento per il desiderio di militare al Bernabeu, da stella incontrastata.

Ergo, il Real Madrid punterà su di lui a zero nell'estate del 2002. Troppi i 180 milioni e oltre richiesti dal PSG ad un anno dalla possibilità di prenderlo da svincolato. Il giocatore patenzierà ancora un po', poi potrà probabilmente vestire il Blanco.

MBAPPÉ AL REAL MADRID?

Può succede di tutto nel corso di un anno, ma la direzione sembra presa: il desiderio del giocatore e la possibilità da parte del Real Madrid di non acquistare il cartellino di uno dei due-tre giocatori più importanti del globo porterà Mbappè nella Liga. Del resto il Campione del Mondo ha espresso più volte la sua perplessità sulla Ligue 1, elogiando i Blancos spesso.