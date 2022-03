Perchè Pandev non gioca Italia-Macedonia del Nord?

Non c'è nessun giocatore che abbia vinto più trofei e aiutato il calcio macedone a progredire. Non c'è giocatore con più presenze e reti nella Nazionale della Macedonia del Nord. Goran Pandev è sicuramente il simbolo della rappresentativa di Skopje, tanto da esordirci giovanissimo e rimanere stabilmente in essa per un ventennio.

Per la sfida contro l'Italia, che potrebbe aprire dalla Macedonia del Nord la finale playoff ed eventualmente una storica qualificazione ai Mondiali in caso di successo contro Portogallo o Turchia, Pandev non ci sarà. Attualmente al Parma, l'ex di Genoa, Lazio e Inter non è a disposizione della propria rappresentativa.

PERCHÉ PANDEV NON É STATO CONVOCATO?

Goran Pandev non è infortunato o è rimasto fuori da Italia-Macedonia del Nord causa scelta tecnica. Non è nemmeno squalificato. Il motivo per cui non gioca la semifinale playoff è semplice: ha detto addio alla propria rappresentativa agli Europei 2020, il massimo traguardo raggiunto dalla sua Nazionale.

Nonostante il torneo non sia andato bene, con tre sconfitte in altrettanti pareggi, per la Nazionale che solamente da inizio '90 è divenuta indipendente dalla Jugoslavia la qualificazione è stata storica ed essenziale al proprio movimento. Fuori nel secondo tempo di Macedonia del Nord-Olanda, Pandev ha voluto dire addio al top, senza rimpianti. Standing ovation, guardia d'onore e lacrime.

"Mi vengono in mente tante cose, 20 anni di sacrifici e partite perse. Alla fine della mia carriera siamo riusciti ad andare agli Europei, una cosa straordinaria per il mio Paese e sono felice che sia finita così. Ringrazio tutti, questo rimarrà con me per tutta la vita".

Al momento dell'addio alla Macedonia del Nord, Pandev aveva anche evidenziato di avere dei dubbi riguardo il proseguo della sua carriera coi club. Alla fine ha continuato solamente da questo punto di vista, firmando per il Parma. La mancata presenza contro l'Italia sembra oramai veramente chiuso l'era con la Macedonia del Nord, in virtù dei quasi 39 anni nella carta d'identità? Chissà.

Nel 2013 Pandev aveva salutato la Nazionale, per poi ripensarci nel 2016. Riuscendo a fare la storia. Chissà se l'eventuale qualificazione ai Mondiali porterebbe a far cambiare idea a Pandev. Contro l'Italia un nuovo match storico per i suoi connazionali. Con Goran primo tifoso.