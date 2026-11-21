Nico Paz non figura nella formazione scelta da Fabregas per l'anticipo di campionato tra Como e Cagliari. Un'assenza pesante quella dell'argentino, ma non una novità assoluta in questa stagione.
Il tecnico sta infatti cercando di gestire le energie del suo numero 10 considerati i tanti impegni del Como tra Serie A e Champions League ma anche i viaggi e i minuti nelle gambe di Nico Paz con l'Argentina.
NICO PAZ NON GIOCA TITOLARE COMO-CAGLIARI: IL MOTIVO
Alla base dell'assenza di Nico Paz nella formazione titolare per Como-Cagliari di sabato 21 novembre non ci sono infortuni o particolari problemi fisici accusati dal talento argentino. La sua esclusione è una scelta di Fabregas.
L'allenatore spagnolo ha preferito risparmiare almeno inizialmente il suo numero 10 contro un avversario sulla carta alla portata del Como, anche in vista dei prossimi impegni che attendono i lariani nelle prossime settimane.
LA GESTIONE DI FABREGAS
Nico Paz dunque è stato regolarmente convocato per Como-Cagliari ma si accomoda in panchina, pronto a subentrare a gara in corso se ce ne fosse bisogno. Al suo posto alle spalle di Douvikas gioca Liberali insieme a Da Cunha e Baturina.
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L'argentino è partito titolare dieci volte su undici in campionato saltando solo una gara, quella contro il Sassuolo del 24 ottobre, quando Nico Paz è rimasto seduto in panchina senza entrare. Quattro presenze su quattro invece in Champions League.
Fabregas inoltre ha spesso risparmiato a Nico Paz i minuti finali delle gare sostituendolo in ben otto occasioni su quattordici presenze complessive tra campionato e Champions. Un modo, come detto, per gestire le energie del numero 10 che è sempre più centrale anche nell'Argentina.
Durante l'ultima sosta infatti Nico Paz è stato schierato titolare due volte su due da Scaloni, che gli ha però risparmiato tutto il secondo tempo contro Costa Rica dopo la doppietta realizzata dal giocatore del Como nel corso del primo tempo. Nelle prossime settimane inoltre i lariani giocheranno altre sette volte, di cui due in Champions League. E nel prossimo turno di campionato ospiteranno la Juventus.
Un motivo in più, evidentemente, per gestire con grande attenzione Nico Paz ed evitare possibili infortuni che costringerebbero Fabregas a fare a meno del suo migliore giocatore.