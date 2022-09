Perchè Milik è stato espulso anche dopo la rete annullata? Il regolamento

Il regolamento a proposito della squalifica di Milik, espulso per aver festeggiato una rete poi annullata. Il rosso rimane: niente Monza.

Juventus-Salernitana dell'11 settembre 2022 rimarrà nella mente di Arkadiusz Milik per diverso tempo. Non è la prima volta che accade, ma il caos generatosi durante la sfida è già passato alla storia. Rimonta bianconera da 2-0 a 2-2, dunque il colpo di testa del polacco finito in rete. 3-2? No, goal annullato.

La gioia di Milik è durata pochissimo, ma quella istantanea per la rete segnata ha portato all'ammonizione, la seconda della sfida. Il polacco si è infatti tolto la maglia per esultare, consapevole che di lì a poco sarebbe stato espulso. Matteo Marcenar, arbitro della gara tra Juventus e Salernitana, ha annullato la rete, espellendo anche Allegri, Fazio e Cuadrado. Con loro ha lasciato il campo anche l'espulso Milik, a causa della seconda ammonizione rimediata dopo l'esultanza.

RETE ANNULLATA, L'ESPULSIONE RIMANE

E' la domanda che si fanno tutti. Se la rete è stata annullata, non dovrebbe essere tolta anche la seconda ammonizione, arrivata per un'esultanza in seguito ad un goal non valido? No, da regolamento non si tratta di una possibilità. L'espulsione rimane, la rete no.

PERCHÉ MILIK É STATO ESPULSO COMUNQUE?

Il regolamento FIGC, al punto 12, è chiaro:

Un calciatore deve essere ammonito, anche se la rete non viene convalidata, se:

• si avvicina agli spettatori in modo tale da causare problemi di sicurezza e/o per

l’incolumità e/o si arrampica sulla recinzione

• agisce in un modo provocatorio o derisorio

• si copre la testa o il volto con una maschera o altro oggetto similare

• si toglie la maglia o copre la testa con la maglia

La squalifica di Milik arriva dunque per una prima ammonizione causata da un fallo e da un seconda per comportamento non regolamentare:

"doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regola-mentare in campo".

La regola 5, riguardante il VAR, fornisce l'altro pezzo di spiegazione:

L’arbitro può essere assistito dal VAR solo in caso di un “chiaro ed evidente

errore” o “grave episodio non visto” in relazione a:

• rete segnata / non segnata

• calcio di rigore / non calcio di rigore

• espulsione diretta (non seconda ammonizione)

Il VAR, insomma, non può intervenire per una seconda ammonizione che porta ad un rosso. In questo modo Milik sarà costretto a saltare la gara contro il Monza del settimo turno di Serie A.

