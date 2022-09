Perché Mancini ha convocato Gabbiadini lasciando a casa Zaniolo

La scelta del commissario tecnico dell'Italia in vista del doppio impegno di Nations League contro Inghilterra e Ungheria dopo il forfait di Politano.

Cinque anni dopo. Da novembre 2017 a settembre 2022, ma soprattutto dalla maledetta notte di San Siro contro la Svezia alla Nations League. Manolo Gabbiadini torna a vestire la maglia della Nazionale.

Dopo i numerosi forfait che hanno colpito il reparto avanzato degli 'Azzurri' - tra cui troviamo Insigne, Politano e Berardi, oltre al lungodegente Chiesa - il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di convocare l'attaccante della Sampdoria, mai titolare nelle prime sette gare di campionato e autore del goal decisivo allo scadere che ha regalato il pari alla squadra di Giampaolo contro la Lazio a Marassi.

Il CT ha scelto Gabbiadini lasciando a casa Nicolò Zaniolo. Una decisione che continua a far discutere, con il calciatore della Roma che è considerato un pilastro del nuovo ciclo della Nazionale e un profilo da cui ripartire per ricostruire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in programma in Qatar tra novembre e dicembre.

Ma cosa c'è dietro alla scelta di Mancini di riportare in Nazionale Gabbiadini e lasciare fuori dalla lista dei convocati Zaniolo?

GABBIADINI E NON ZANIOLO: IL MODULO

“La mia paura è che cambiando modulo la squadra si allunghi un po’. Noi non siamo fortissimi dal punto di vista fisico e abbiamo bisogno di palleggiare, ma non escludo la possibilità di passare al 3-5-2".

In conferenza stampa, Roberto Mancini ha rivelato la possibilità di cambiare il sistema di gioco in vista delle sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria, abbandonando momentaneamente il 4-3-3.

La convocazione di Gabbiadini e non di Zaniolo può essere interpretata come una scelta del CT legata proprio al modulo. Il ruolo naturale del calciatore della Sampdoria è quello di attaccante, sia da prima che da seconda punta, a differenza del giocatore della Roma, in grado di poter agire sulla trequarti. Caratteristiche che hanno condizionato la scelta di Mancini.

GABBIADINI E NON ZANIOLO: L'INFORTUNIO

Il primo a convocarlo in Nazionale, già prima del debutto in Serie A. Mancini ha dimostrato più volte di credere nel talento di Nicolò Zaniolo.

Oltre al fattore legato al modulo, alla base della decisione del commissario tecnico c'è anche l'infortunio alla spalla rimediato dal numero 22 della Roma contro la Cremonese. Nonostante sia tornato in campo contro l'Atalanta e abbia disputati tutti i 90 minuti, Zaniolo non è ancora al meglio della condizione.

L'obiettivo del classe 1999 è allenarsi in queste due settimane per presentarsi al meglio a San Siro contro l'Inter, senza rischiare una ricaduta. Una scelta oculata dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box, in attesa di rivederlo in 'Azzurro', magari già a partire dalle amichevoli in programma a novembre contro Albania e Austria.