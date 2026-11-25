Malen escluso dalla formazione titolare della Roma in Champions contro il PSG: i motivi della scelta di Gasperini.
Non c'è Malen nell'undici iniziale annunciato dalla Roma per affrontare il PSG in Champions League.
Un'assenza sorprendente, assolutamente non preventivata, con Castro a prendere il suo posto al centro dell'attacco.
PERCHE' FUORI MALEN CONTRO IL PSG
Nessun infortunio alla base della scelta di Gasperini. Il tecnico giallorosso ha fatto le sue valutazioni tecniche ed ha deciso di puntare su Castro dal 1' per affrontare il PSG.
Nonostante l'importanza e la difficoltà della partita, Gasperini ha voluto comunque dosare le energie e far rifiatare Malen, facendolo partire dalla panchina dopo il poker segnato al Parma.
Una scelta che potrebbe essere interpretata anche come una mossa per tentare di sorprendere Luis Enrique, che aveva preparato la partita con l'idea di contenere Malen e invece si ritroverà Castro, comunque un giocatore differente per caratteristiche.
LA GRANDE OCCASIONE PER CASTRO
Sin qui, in questa stagione, era successo soltanto una volta che Malen non partisse titolare, a Cagliari nella nona giornata.
Aveva poi saltato la partita col Genoa per squalifica, per il resto è sempre partito dal primo minuto. Questa è sicuramente l'esclusione che fa più rumore.
Ma è anche una grande occasione per Castro, che sino a questo momento è riuscito a dare il suo contributo importante entrando perlopiù a gara in corso.
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