Perché la Juventus vuole un terzino sinistro a gennaio: il rendimento di Cambiaso, i dubbi su Cabal e i possibili obiettivi di mercato

La Juventus si annuncia come una delle società più attive durante il calciomercato di riparazione. Un po' a causa dell'emergenza infortuni, un po' perché alcune scelte estive non stanno dando i frutti sperati.
Una delle priorità fissate dalla dirigenza bianconera in accordo con Spalletti riguarda la fascia sinistra dove sia Andrea Cambiaso che Juan Cabal non forniscono le garanzie necessarie dal punto di vista fisico e tattico.
COSA SUCCEDE CON CAMBIASO
La stagione di Cambiaso è iniziata in panchina. Spalletti nel ruolo di terzino sinistro nelle prime giornate di campionato ha infatti impiegato Celik. Poi l'esterno bianconero è stato frenato da un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori più di un mese facendogli saltare tre partite.
Cambiaso ha giocato titolare due volte su tre in Europa League dove ha fornito un assist contro il Celta Vigo. E nelle ultime settimane ha trovato maggiore spazio causa infortunio di Celik, ma senza mai convincere del tutto. Anzi contro il Genoa è stato tra i peggiori in campo commettendo errori piuttosto grossolani.
Anche per questo Cambiaso al momento ha perso anche la Nazionale non venendo convocato da Roberto Mancini per le due gare di Nations League contro Francia e Belgio.
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I DUBBI SU CABAL
L'alternativa di ruolo a Cambiaso sarebbe il colombiano che però era di fatto uscito dalle rotazioni di Spalletti già durante il finale della scorsa stagione. Tutta colpa della pessima prestazione fornita a Istanbul nell'andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray, quando era stato espulso lasciando i bianconeri in dieci e compromettendo di fatto la qualificazione.
Cabal, oltre a dubbi di natura tecnico/tattica, non fornisce neppure piene garanzie dal punto di vista fisico come dimostrano i frequenti infortuni a cui è andato incontro l'esterno negli ultimi mesi. Il colombiano alterna prestazioni più che sufficienti, come quella contro il Napoli, ad altri clamorosi passaggi a vuoto.
Emblematica in tal senso la reazione di Spalletti davanti all'ennesima disattenzione difensiva di Cabal durante AZ-Juventus, quando il tecnico ha minacciato metaforicamente di dargli un pugno se non avesse nuovamente seguito le sue indicazioni. La sensazione, insomma, è che il colombiano non sia il profilo ideale per Spalletti sulla fascia sinistra.
GLI OBIETTIVI DELLA JUVE A GENNAIO
Ma chi potrebbe prendere la Juventus a gennaio? In questi giorni sono tanti i nomi accostati ai bianconeri per rinforzare l'out mancino. Uno di questi è Juan Miranda del Bologna. Il terzino è da tempo un pallino di Massara e ha un contratto in scadenza nel 2028, cosa che potrebbe indurre gli emiliani a valutare eventuali offerte.
Sulla lista di Carnevali e Massara figurano però anche altri nomi: da Raum del Lipsia e Mitchell del Crystal Palace. Entrambi vanno in scadenza a giugno e rappresentano una possibile occasione a costi contenuti. Infine non sono da escludere le piste che portano a Balde del Barcellona e Ait-Nouri del Manchester City, altri profili molto graditi alla Juventus.