Perché la Juventus è in seconda fascia in Champions League 2022/2023?

I bianconeri attendono di conoscere le avversarie nei gironi di Champions League 2022/2023: Madama inserita in seconda fascia.

La giornata di giovedì 25 agosto alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova Champions League.

Alle ore 18, a Istanbul, verranno sorteggiati i gironi dell'edizione 2022/2023 del trofeo più prestigioso e ambito del Vecchio Continente.

Ai nastri di partenza ci saranno quattro formazioni italiane, ossia le prime quattro classificate dell'ultimo campionato di Serie A: Milan, Inter, Napoli e Juventus.

I rossoneri saranno in prima fascia, mentre Inter e Napoli verranno inserite nella terza. E la Juve? I bianconeri sono stati collocati in seconda fascia.

PERCHE' LA JUVENTUS E' IN SECONDA FASCIA NELLA CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023

Da regolamento, in prima fascia vanno le squadre che hanno vinto il campionato in Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Olanda e Portogallo, più la vincente dell'ultima Europa League, l'Eintracht Francoforte.

Dalla seconda fascia in poi, invece, le squadre vengono inserite in base al ranking UEFA più alto. Per questo motivo la Juve -nonostante il quarto posto nell'ultimo campionato di Serie A - verrà inserita nel 'Pot 2' insieme a Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Tottenham, Lipsia e Liverpool.

JUVENTUS IN SECONDA FASCIA: LE POSSIBILI AVVERSARIE

Partendo dalla seconda fascia, la Juventus affronterà una squadra proveniente dalla prima fascia (escluso il Milan), una dalla terza (escluse Napoli e Inter) e una dalla quarta.