Perché l'Eintracht Francoforte è in prima fascia in Champions League 2022/2023?

I tedeschi sono nella prima urna nel sorteggio della fase a gironi della Champions League grazie al successo nell'ultima edizione dell'Europa League.

La Champions League 2022/2023 è ai nastri di partenza. Conclusi i turni preliminari con le gare di ritorno dei playoff, disputate tra martedì e mercoledì, è tempo di conoscere la composizione dei gironi della competizione internazionale più importante per club in Europa.

Alle 18 andrà in scena a Istanbul il sorteggio, con le 32 squadre giunte ai gironi che conosceranno il loro destino e le squadre da affrontare nella prima 'vera' fase del torneo.

Tra queste ci sarà anche l'Eintracht Francoforte, qualificata di diritto dopo la vittoria dell'Europa League ai rigori contro i Rangers Glasgow e inserita in prima fascia.

CHAMPIONS LEAGUE, PERCHE' L'EINTRACHT FRANCOFORTE IN PRIMA FASCIA

Nonostante l'undicesimo posto in classifica nella Bundesliga 2021/2022, l'Eintracht Francoforte ha ottenuto la qualificazione alla fase a gironi di Champions League.

Ma non solo. La squadra di Glasner oggi sarà in prima fascia a Istanbul in occasione del sorteggio dei raggruppamenti.

Il motivo? Il regolamento della Champions League assegna un posto di diritto nel 'Pot 1' alle squadre vincitrici dei campionati nazionali in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, e alla vincente dell'ultima Europa League, proprio l'Eintracht Francoforte.

I tedeschi hanno battuto i Rangers a Siviglia nella finale dell'ultima edizione della competizione europea.

EINTRACHT FRANCOFORTE IN PRIMA FASCIA: LE POSSIBILI AVVERSARIE

L'Eintracht Francoforte non potrà affrontare le squadre di prima fascia, tra cui il Milan Campione d'Italia, e le formazioni tedesche nelle altre tre.

Niente scontri con Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen, oltre al Bayern Monaco in prima fascia.