Perché il PSG ha preso in giro Haaland con l'esultanza: dietro c'è un fake?

Dietro la presa in giro del PSG ad Haaland ci sarebbe una foto pubblicata su Snapchat dall'attaccante norvegese. Foto che però sembrerebbe fake.

L'immagine di tutto il che esulta come Haaland dopo la vittoria e qualificazione contro il in ha fatto in giro del mondo.

Tutti si sono chiesti il perché di questa presa in giro che per molti è stata giudicata come gratuita ed antisportiva, oltre che reiterata, visto che Neymar aveva esultato come Haaland già in occasione del goal dell'1-0.

Lo sfottò è continuato anche sui social (come testimoniato dal post di Neymar su Instagram) ed anche negli spogliatoi. Ma perché tutto questo astio? Alla base di tutto c'è una foto pubblicata da Haaland alla vigilia della partita su Snapchat con la didascalia "la mia città, non la vostra", riferita a Parigi.

Questo ha scatenato la reazione del PSG, che evidentemente se l'era legata al dito. Tuttavia c'è un problema: sembrerebbe infatti che la foto di Haaland fosse in realtà frutto di un montaggio realizzado ad hoc e quindi essere un vero e proprio fake.

Non c'è stata ancora nessuna conferma o smentita relativa alla questione, ma se l'immagine di Haaland fosse realmente un fake il PSG non ne uscirebbe proprio benissimo...