Perché il Milan non può fare ricorso contro la squalifica di Ibrahimovic

Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic che, dopo l'espulsione rimediata a Parma sabato pomeriggio, non è riuscito ad evitare la squalifica . Lo svedese quindi salterà la gara contro il Genoa.

Il Milan nelle scorse ore aveva paventato la possibilità di presentare un ricorso d'urgenza per fare scagionare Ibrahimovic. Ricorso che però in base all'ordinamento della giustizia sportiva ora diventa impossibile.

A spiegare il motivo per cui il Milan non potrà opporsi alla squalifica di Ibrahimovic è stato lo stesso legale rossonero, Leandro Cantamessa, a 'Radio Kiss Kiss'.

"Gli strumenti della giustizia sportiva non consentono di impugnare una squalifica di una giornata. Bisognerebbe fare un ricorso di urgenza ma questo strumento non è ammesso per le squalifiche di una giornata".