Perché il Milan è in prima fascia in Champions League 2022/2023?

I rossoneri attendono di conoscere le avversarie nella fase a gironi della Champions League 2022/2023: il 'Diavolo' al sorteggio in prima fascia.

Il grande giorno è arrivato, l'attesa è (quasi) finita. Il Milan si appresta a conoscere le avversarie nella fase a gironi di Champions League 2022/2023.

I rossoneri, Campioni d'Italia in carica si presentano al sorteggio di Istanbul, in programma alle 18 italiane, in prima fascia con l'obiettivo di superare la fase e presentarsi a quella a eliminazione diretta.

Non mancano le insidie per la squadra di Pioli, anche se l'urna 1 garantisce al 'Diavolo' maggior tranquillità rispetto a un anno fa, quando il club meneghino fu sorteggiano nel girone con Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

CHAMPIONS LEAGUE, PERCHE' IL MILAN È IN PRIMA FASCIA

La vittoria dello Scudetto nella passata stagione garantisce al Milan l'ingresso in Champions League in prima fascia.

Il regolamento prevede, infatti, un posto di diritto nel 'Pot 1' per le squadre che hanno vinto il campionato in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, più la vincente dell'ultima Europa League, l'Eintracht Francoforte.

MILAN IN PRIMA FASCIA: LE POSSIBILI AVVERSARIE

Inserito in prima fascia, il Milan affronterà una squadra della seconda, una della terza e una della quarta.

I rossoneri non potranno incontrare club italiani: nessun incrocio - almeno ai gironi - con la Juventus, inserita in seconda fascia, e il Napoli e l'Inter, che partono dalla terza.

Ecco le possibili avversarie dei rossoneri: